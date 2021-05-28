Новая кинозвезда: Юля Зайка из Холостяка снялась в популярном сериале
27-летняя Юлия Бельченко приняла участие в масштабных съемках. Девушка поделилась в Instagram своими первыми впечатлениями
Вылетевшая из шоу "Холостяк" 27-летняя Юля "Зайка" Бельченко неожиданно снялась в популярном сериале "Крепостная".
О новом опыте телезвезда рассказала на своей страничке в Instagram.
"Я смотрела все серии "Крепостная", – призналась Юлия. – Очень понравилась героиня Лидия Шефер. Она просто бесподобная. Кто же мог подумать, что меня когда-нибудь пригласят сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок".
Подписчики и друзья Бельченко поздравили ее и пожелали больших успехов в творчестве.
- Теперь Крепостную точно буду смотреть
- Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, утонченная
- Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду новый сезон.
- Вам нужно не в эпизоде, а сразу Наталию Гончарову играть. И Шефер, если честно, отдыхает.
- Будем ждать третий сезон, хочется уже увидеть серию с тобой.
Напомним, Юля "Зайка" не смогла победить в шоу "Холостяк-11". Девушка призналась Михаилу Заливако в любви, но он не смог ответить ей взаимностью. В финале проекта "холостяк" выбрал Анну Богдан.
Юля Бельченко прошла тернистый путь к успеху: работала кассиром в польском супермаркете, трудилась на заводе по изготовлению пластиковых деталей, а также фасовала чай и сиропы. Сейчас она живет в Украине – работает SMM-менеджером и занимается графическим дизайном.
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