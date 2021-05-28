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Новая кинозвезда: Юля Зайка из Холостяка снялась в популярном сериале

Сегодня, 08:37

27-летняя Юлия Бельченко приняла участие в масштабных съемках. Девушка поделилась в Instagram своими первыми впечатлениями

Юля Зайка снялась в "Крепостной"
Юля Зайка снялась в "Крепостной"
Фото: Сегодня

Вылетевшая из шоу "Холостяк" 27-летняя Юля "Зайка" Бельченко неожиданно снялась в популярном сериале "Крепостная".

О новом опыте телезвезда рассказала на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/julz_seven

"Я смотрела все серии "Крепостная", – призналась Юлия. – Очень понравилась героиня Лидия Шефер. Она просто бесподобная. Кто же мог подумать, что меня когда-нибудь пригласят сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок".

Фото: instagram.com/julz_seven

Подписчики и друзья Бельченко поздравили ее и пожелали больших успехов в творчестве.

  • Теперь Крепостную точно буду смотреть
  • Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, утонченная
  • Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду новый сезон.
  • Вам нужно не в эпизоде, а сразу Наталию Гончарову играть. И Шефер, если честно, отдыхает.
  • Будем ждать третий сезон, хочется уже увидеть серию с тобой.
Фото: instagram.com/julz_seven

Напомним, Юля "Зайка" не смогла победить в шоу "Холостяк-11". Девушка призналась Михаилу Заливако в любви, но он не смог ответить ей взаимностью. В финале проекта "холостяк" выбрал Анну Богдан.

Юля Бельченко прошла тернистый путь к успеху: работала кассиром в польском супермаркете, трудилась на заводе по изготовлению пластиковых деталей, а также фасовала чай и сиропы. Сейчас она живет в Украине – работает SMM-менеджером и занимается графическим дизайном.

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Источник: Сегодня
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