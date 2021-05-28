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Холостяк Михайло Залівако і Юля Зайка вперше побачилися після фіналу проекту

Сьогодні, 23:27

Юля стала однією з фіналісток шоу "Холостяк-11". Багато шанувальників були впевнені, що Михайло вибере саме її, а не Анну Богдан

Після фіналу проєкту "Холостяк-11" в соцмережах глядачі стали активно підтримувати Юлю "Зайку", яка спочатку залишила проєкт в дев'ятому випуску, потім повернулася до фіналу, але все одно не завоювала серце Михайла Заливака.

І ось, Юлія і Михайло вперше зустрілися після завершення реаліті. Дівчина пояснила, що вона дуже важко пережила той факт, що Заливако не зміг відповісти їй взаємністю.

"Я проживаю біль, але зараз мені трохи легше. Я рада, що ми це вирішили саме тоді", – сказала "Зайка".

Михайло, в свою чергу заявив, що на проєкті йому здавалося, що Юля віддалялася від нього, а також дуже часто він не міг зрозуміти емоції і почуття дівчини.

Михайло Заливако і Юлія "Зайка" Бельченко
Михайло Заливако і Юлія "Зайка" Бельченко
Фото: скриншот

За словами Юлі, зараз їй стало вже трохи легше, вона зайнялася роботою. Бельченко розвиває два проєкти – курси з SMM для початківців, а також дівчина запустила свою лінію одягу, на якому надруковані її фрази з шоу: "Ну, типу, коротше" і "Похрустимо?"

Також Юлія Бельченко встигла знятися в серіалі "Кріпосна".

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