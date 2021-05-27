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Дарья Ставничая из Холостяка назвала параметры своей фигуры и дала советы по здоровому питанию

Сегодня, 06:00

Экс-участница "Холостяка-11" поделилась несколькими полезными советами по питанию, которые помогут всегда быть в форме

Даша Ставничая
Даша Ставничая
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Чемпионка по бегу Дарья Ставничая, которая ранее раскрыла правду об украинском шоу-бизнесе, рассекретила параметры своей фигуры и поделилась советами по правильному питанию.

В Instastories экс-участница проекта "Холостяк-11" призналась, что ее рост – 168 см, вес 54 кг, а параметры фигуры – 85-62-97 см.

Скриншот: Instagram

Даша – профессиональная спортсменка, но даже несмотря на то, что в ее жизни много спорта, большое внимание девушка уделяет и питанию.

Ставничая поделилась несколькими полезными советами по правильному питанию.

Считаем калории

"Я не считаю калории, но считаю важным о них знать и понимать, где белок, где жирный жир, а где полезный углевод. Поэтому всем новичкам рекомендую скачать приложение FatSecret и буквально три-четыре недели "мониторить" свой рацион питания. Так вы сразу же найдете свои "косяки", научитесь делать правильный выбор продуктов и сможете собирать свою тарелку на глаз", – делится Даша.

Главное, по словам девушки, не переусердствовать и не зацикливаться на постоянном подсчете калорий.

Дарья Ставничая
Дарья Ставничая
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Пьем воду

Очень важно поддерживать водный баланс организма и следить, сколько воды (не чая, сока и других напитков) вы пьете в день.

"Полюби пить воду! Всегда и при любых обстоятельствах вода должна быть в поле твоего зрения", – пишет Даша в Instagram.

Добавляем овощи

Скоро лето, а это значит, что появится возможность чаще есть овощи и фрукты. Даша советует добавлять овощи к каждому приему пищи.

Даша Ставничая
Даша Ставничая
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Помним про белок

Даша рекомендует всегда помнить о пище, насыщенной белком. Каждый раз, когда вы продумываете себе меню на день, проверяйте – достаточно ли белка в вашем рационе.

Не забываем про полезные жиры

Не стоит избегать полезных жиров, которые содержатся, к примеру, в авокадо, орехах, льняном масле, темном шоколаде и натуральном йогурте.

Соотношение 80 на 20

Даша советует соблюдать правило 80/20, где 80% – это здоровая цельная пища, а 20% можно оставить на свои слабости.

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