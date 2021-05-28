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Победительница Холостяка-11 после развода набрала 16 кг: фото до и после

Сегодня, 09:41

Анна Богдан так переживала разрыв с бывшим мужем, что ела только сладкое и очень много

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анна Богдан, ставшая победительницей 11-го сезона реалити "Холостяк", поделилась архивными фото с того периода, когда ее сложно было заставить сфотографироваться. После развода девушка набрала 16 кг и страдала от лишнего веса.

В Instagram-посте Анна рассказала подписчикам, что в тот переломный момент своей жизни она ела только сладкое. "Думаю не сложно понять, что за тот период у меня практически нет фото. Меня было сложно заставить сделать хоть одно фото, так как я сразу понимала, что оно мне не понравится", – написала Богдан.

Анна Богдан +16 кг
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Она отметила, что к ней пришло осознание того, что ей не нравится отражение в зеркале. Тогда у Анны появились и проблемы с кожей. Она решила худеть.

Анна Богдан сейчас
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Победительница "Холостяка-11" худела постепенно: она отказалась от сладкого, проводила много времени в спортзале. В комментариях она написала, что за шесть месяцев скинула 13 кг.

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Фолловеры Анны Богдан похвалили ее, а кто-то написал, что и с +16 кг она выглядела очаровательно:

  • "Супер. Вы молодец"
  • "Вау! Аня, вот это да! Никогда бы не поверила, если бы не это фото"
  • "Все равно красавица нереальная, даже с +16"
Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk
Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk

Ранее мы писали, что победительница "Холостяка" Анна Богдан уехала в Одессу со своей экс-соперницей Джессикой Чеги.

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