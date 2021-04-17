Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

Узнайте, кого "Холостяк" Михаил Заливако отправил домой в этом эпизоде

Прошел седьмой выпуск проекта "Холостяк-11" и уже известно, кто покинул реалити на этот раз. Михаил Заливако отправил домой Юлию.

"Холостяк" попрощался с Юлией, так как, по его мнению, девушке не хватало уверенности в себе. Из-за того, что Юлия недавно пережила несколько трагических событий (смерть обоих родителей и тяжелый развод), на проекте она не смогла полностью поверить в себя.

"Меня удивило, что в очередной раз само приглашение (на свидание – Ред.) заставило тебя засомневаться в себе. Я вижу и чувствую, что ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым искренним отношениям, но эти отношения будут не со мной", – сказал Михаил Юлии на церемонии роз.

Фото: скриншот видео

Михаил признался, что ему было тяжело отпускать Юлию, так как девушка была ему симпатична.

Ранее мы рассказывали, кто покинул проект в шестом эпизоде.

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