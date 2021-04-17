Презервативы, большая обида и шашки: что интересного было в седьмом выпуске Холостяка-11

Узнайте все самые интересные подробности нового эпизода романтического реалити

Седьмой выпуск "Холостяка-11" был полон свиданий и…обид. Михаил Заливако снова успел поцеловаться с несколькими участницами, занялся вейкбордингом, построил замок из песка – и все это в жарком Египте.

Ми уже написали, кто покинул проект в этом эпизоде шоу, а теперь узнайте самые интересные моменты седьмого выпуска.

Море, матрас и Розали

Первое индивидуальное свидание в этом выпуске у Михаила было с Розали. Перед началом рандеву ведущий шоу Григорий Решетник разложил перед парой несколько предметов для свидания (еда, вода, алкоголь, фотоаппарат, купальники, матрас и даже презервативы) и предложил им выбрать несколько атрибутов.

Фото: кадр из видео

Задачей Розали и Михаила было выбрать несколько предметов, которые можно было взять с собой. Каждый выбирал по очереди, при этом Розали и Михаил не видели, что выбирает каждый из них.

Но было одно "но" – всего на свидание было выделено 12 часов, однако за каждый выбранный предмет количество часов уменьшалось (вода – минус три часа, матрас – минус два часа, и так далее). Но так как у Миши и Розали совпало несколько выбранных предметов, паре удалось сохранить четыре из 12 часов свидания.

Вместе они гуляли по пляжу, болтали и…целовались!

Фото: кадр из видео

Даша – в дамках

Далее девушки разыгрывали бонус от "холостяка" (какой именно бонус – решит Михаил). Участницы сыграли в "живые" шашки, где в роли шашек на доске выступали они сами. Оказалось, что Даша – профессионал в этой игре, она и выиграла бонус.

Фото: кадр из видео

А вот аутсайдером оказалась Юля "Зайка", которой дали антибонус – у девушки забрали право на любое ближайшее свидание с Михаилом. И, как по закону подлости, именно ее он и позвал на личное свидание. Но вместо Юли пошла Джессика. И свидание было не индивидуальным, а совместным – вместе с Анной Богдан.

Аня в ярости

Свидание проходило хорошо – троица занималась вейкбордингом и мило общалась. До того момента, пока Михаил на личном общении с Джессикой не поцеловал ее.

Фото: кадр из видео

Проблема в том, что их поцелуй видела Аня, после чего она очень разозлилась и обиделась на "холостяка" – ходила злая до начала церемонии роз. Позже девушка призналась, что ее очень оскорбил и ранил поступок Михаила.

Джессика, кстати, тоже обижается на Заливако за то, что он до сих пор не пригласил ее на индивидуальное свидание!

Свидание с Таней

На этой неделе повезло не только Розали, но и Тане. Вместе с "холостяком" они строили замки из песка, купались и весело проводили время на берегу моря.

До поцелуя дело не дошло, но Мише понравилось общаться с Таней. По словам "холостяка", с ней легко и очень весело.

Фото: кадр из видео

Ранее участница "Холостяка" Анна Богдан назвала причину развода с экс-главой Офиса президента.

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