Анна Богдан из Холостяка призналась, общается ли с бывшим супругом – экс-главой Офиса президента

Участница реалити "Холостяк" состояла в браке с Андреем Богданом, экс-главой Офиса президента. Пара была вместе три года

Участница реалити "Холостяк-11" Анна Богдан с первых минут своего пребывания на проекте не скрывала, что была замужем за известным юристом и политиком. Это стало сюрпризом для многих, ведь Андрей Богдан никогда не упоминал, что был женат дважды.

Анна и Андрей Богдан Фото: Facebook-страница Андрея Богдана, instagram.com/hannastorozhuk

Отвечая на вопросы подписчиков, Анна призналась, что после развода не общалась со своим экс-супругом.

"Андрей Богдан как-то отреагировал на то, что СТБ часто его упоминает? Пиарится на нем", – поинтересовались у Богдан подписчиков.

"Мы не общаемся, поэтому не знаю его мнение по этому поводу", – ответила Анна.

Скриншот: Instagram

Отметим, что в Сети указано, что Андрей Богдан до 2019 года был женат на Ольге, с которой воспитывал четырех дочерей: Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию.

Анна призналась, что они с Андреем были вместе три года, полтора из которых – в браке.

Ранее стало известно, кто покинул шоу "Холостяк-11" в шестом выпуске.

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