Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

Дізнайтеся, кого "Холостяк" Михайло Залівако відправив додому в цьому епізоді

Пройшов сьомий випуск проєкту "Холостяк-11" і вже відомо, хто залишив реаліті на цього разу. Михайло Залівако відправив додому Юлію.

"Холостяк" попрощався з Юлією, оскільки, на його думку, дівчині не вистачало впевненості в собі. Через те, що Юлія нещодавно пережила кілька трагічних подій (смерть обох батьків і важке розлучення), на проєкті вона не змогла повністю повірити в себе.

"Мене здивувало, що в черговий раз саме запрошення (на побачення – Ред.) змусило тебе засумніватися в собі. Я бачу і відчуваю, що ти хочеш закохатися, як і я. Ти готова до нових щирих стосунків, але ці стосунки будуть не зі мною", – сказав Михайло Юлії на церемонії троянд.

Фото: скріншот відео

Михайло зізнався, що йому було важко відпускати Юлію, оскільки дівчина була йому симпатична.

Раніше ми розповідали, хто залишив проєкт у шостому епізоді.

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