Участница Холостяка Анна Богдан рассказала правду о разводе с экс-главой Офиса президента

Участница реалити "Холостяк -11" была замужем за Андреем Богданом. Она призналась, что решение развестись далось ей нелегко

Участница реалити "Холостяк-11" Анна Богдан в эфире программы "Как выйти замуж?" призналась, что причиной развода с экс-главой Офиса президента стала его ревность.

По словам Анны, экс-супруг просил не работать, а сидеть дома. Она призналась, что сама была инициатором развода.



"У меня небольшая чаша терпения. Терпеть я не умею... Мне тяжело давалось это решение, я любила этого человека", – поделилась участница "Холостяк-11".

Анна и Андрей Богдан Фото: Facebook-страница Андрея Богдана, instagram.com/hannastorozhuk

После выхода в эфир программы Анна написала пост в Instagram отметив, что теперь все точки расставлены.

"Теперь можно развеять мифы о кратковременном браке, о том, что была просто любовницей, а не женой, что разбила семью, что просто встречались, а она себе приписала замужество, что никогда не была его женой.Надеюсь, что теперь у общественности будет меньше ко мне вопросов, претензий и презрения", -написала экс-супруга Богдана.

Ранее Анна Богдан рассказала, какие сейчас у нее отношения с экс-супругом.

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