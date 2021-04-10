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Холостяк-11: как участницы выглядят без макияжа. Мы сравнили фото до и после

Сегодня, 07:00

Девушки показали свою натуральную красоту

В течение почти всего шестого выпуска проекта "Холостяк-11" участницы ходили без макияжа. Это была личная просьба "холостяка" Михаила Заливако.

Михаил попросил девушек не пользоваться косметикой не только потому, что хотел увидеть их натуральный образ. Главной причиной стал тот факт, что ежегодно на животных тестируют большое количество средств для макияжа, поэтому "холостяк" решил создать такую акцию в знак борьбы с насилием над животными. Ладно-ладно, ну и, конечно же, чтобы увидеть натуральную красоту девушек, что тут скрывать!

Мы собрали фото всех участниц с макияжем и без.

Юлия

Фото: скриншот из видео, соцсети

Розали

Фото: скриншот из видео, соцсети

Джессика

Фото: скриншот из видео, соцсети

Елизавета

Фото: скриншот из видео, соцсети

Анна

Фото: скриншот из видео, соцсети

Дарья

Фото: скриншот из видео, соцсети

Юлия "Зайка"

Фото: скриншот из видео, соцсети

Татьяна

Фото: скриншот из видео, соцсети

Екатерина

Фото: скриншот из видео, соцсети

Узнайте, кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске "Холостяка-11".

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