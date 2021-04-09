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"Холостяк-11": кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

Сегодня, 23:46

Узнайте, кого Михаил Заливако отправил домой

Завершился уже шестой выпуск проекта "Холостяк-11", где Михаил Заливако ищет себе избранницу. Узнайте, кого мужчина отправил домой на этой неделе. В этом эпизоде две девушки покинули проект.

Довольно неожиданно покинула проект воздушная гимнастка Елизавета Крутикова. Несмотря на то, что изначально у девушки сложились теплые отношения с "холостяком", после их личного свидания Лиза стала более закрытой и постоянно подозревала Михаила в неискренности.

Фото: instagram.com/elkrutikova

"Холостяку" не понравилось, что девушка будто выстроила между ними барьер из своих страхов и сомнений, поэтому отправил Елизавету домой.

По словам Михаила, ему было сложно отпускать Лизу, так как она ему очень нравилась. А Лиза, в свою очередь, сообщила "холостяку", что ей было очень тяжело находиться на проекте.

Фото: скриншот видео

Еще одной девушкой, которая покинула проект, стала Катя. "Холостяк" объяснил, что между ними были довольно прохладные отношения – девушка будто стеснялась Михаила и не могла прямо отвечать на его вопросы, не была искренней.

Фото: скриншот видео

Ранее мы рассказывали, кто покинул проект "Холостяк-11" в пятом выпуске.

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