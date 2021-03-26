"Холостяк-11": кто покинул проект в четвертом выпуске

Узнайте, кого из участниц Михаил Заливако отправил домой

Прошел четвертый выпуск реалити "Холостяк-11". В прошлом эпизоде проект покинули восемь участниц, после чего за сердце Михаила Заливако остались бороться 12 девушек.

На этот раз Михаил отправил домой две девушки.

Первой ушла Анна Гузеева – 22-летняя программистка из Днепра. Про девушку, кстати, раскрылась неприятная правда – в прошлом она якобы занималась эскортом. Однако Анна эту информацию уже опровергла.

Михаил отправил Аню домой, потому что в течение всего выпуска девушка была уж слишком напористой и постоянно старалась его "очаровать". Анна стала инициатором их страстного поцелуя. Но это еще не все – в этом эпизоде гостями стали друг Михаила – Сергей, а также одним из гостей стал бывший герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк. И к первом, и ко второму Анна проявляла явный интерес.

"Я понял, что тебе не важен я как мужчина, а просто важно, чтобы был мужчина рядом", – объяснил Анне Михаил.

Скриншот: кадр из видео

Второй девушкой, которая покинула проект – Виктория. Михаилу показалось, что девушка носит "маску" и является не до конца откровенной.

Кстати, вопрос о "маске" он задал девушке на беседе перед церемонией роз. Вика честно ответила, что в жизни иногда приходится надевать маски и не быть на 100% искренним. Это смутило Михаила.

Скриншот: кадр из видео

На проекте осталось 10 девушек!

Напомним, Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко.

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