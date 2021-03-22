Никита Добрынин больше не ведет российский "Холостяк": что произошло

Добрынина заменят другим телеведущим

Не успели хейтеры перестать обсуждать тот факт, что украинский телеведущий Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк", как стало известно, что он больше не будет вести проект. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на представителей телеканала ТНТ.

Оказалось, что Никите пришлось прекратить съемки из-за того, что он заразился коронавирусом. Отметим, что Добрынин и его супруга Даша Квиткова оба переболели COVID-19 в ноябре прошлого года – как раз тогда, когда шли съемки российского "Холостяка".

Никита Добрынин и Тимати Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Как говорится в сообщении, до Никиты в качестве ведущего шоу был выбран белорусский шоумен Дмитрий Кохно. Он, к слову, тоже заразился коронавирусом и не смог сниматься. На место Кохно выбрали Добрынина, который успел сняться лишь в двух выпусках проекта.

Напомним, Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке".

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