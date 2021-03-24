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Холостяк-11: бывшая супруга Андрея Богдана заразилась коронавирусом прямо на проекте

Сегодня, 09:39

Анна Богдан переболела COVID-19 и даже не смогла присутствовать на церемонии роз

Бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна Богдан переболела COVID-19 прямо во время съемок шоу "Холостяк-11".

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Девушка даже не смогла быть на церемонии роз в финале третьего выпуска проекта. О том, что Анна заразилась коронавирусом, не было сказано в самом эпизоде "Холостяка" – сообщили, что девушка просто заболела.

Однако в Instastories, отвечая на вопросы подписчиков, Анна все же уточнила, что это был COVID-19. Девушка переболела в легкой форме.

Скриншот: Instagram

Несмотря на болезнь, Анна осталась на проекте и продолжила борьбу за сердце Михаила Заливако.

Ранее мы сообщали, что бывшая порнозвезда из "Холостяка-11" не смогла сдать экзамены по сексологии.

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