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Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд

Сегодня, 22:12

Анна Гузеева из "Холостяка-11" завила, что ее оклеветали

Четвертый выпуск проекта "Холостяк-11" с Михаилом Заливако удивил неожиданным поворотом: раскрылась правда об одной из участниц реалити. 22-летняя вэб-разработчица и победительница конкурса Miss Fashion Universe 2020 Анна Гузеева якобы занималась эскортом в прошлом.

Анна Гузеева
Анна Гузеева
Фото: instagram.com/by_guzeeva

О том, что девушка предположительно оказывала интимные услуги за деньги рассказал друг Холостяка – Сергей, которого Михамл пригласил на проект пообщаться с девушками и потом поделиться своими впечатлениями от общения с ними.

Скриншот: видео

О том, что Анна занималась эскортом и была телеведущей на местном телеканале пару лет назад писали несколько региональных сайтов в Днепре, откуда родом Анна.

Скриншот: dostoinstva.net

На своей странице в Instagram Гузеева объяснила, что ее оклеветали и все материалы об эскорте были проплачены недоброжелательницей.

"Я судилась за то, чтобы доказать, что информация , которая изложена на развлекательных порталах, которые некоторые из вас прочитали, была признана не соответствующей действительности, если хотите убедиться: загуглите единый государственный реестр судебных решений, введите мою фамилию/имя на украинском языке и вы увидите решение суда , которые вступило в законную силу. Факт того, что информация не соответствует действительности, имеет юридическое значение", – пишет Анна.

Скриншот: Instagram

Более того, Анна призналась, что некоторые сайты "вымогали у нее деньги и угрожали испортить ей жизнь посредством этих статей".

"Сейчас очень легко можно получить повестку в суд за высказывания, порочащие честь и достоинство.
Моя репутация на сегодня чиста", – резюмировала Гузеева.

Напомним, Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко.

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