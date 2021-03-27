Леша из "Холостячки", Добрынин и Михайлюк на балу: все подробности четвертого выпуска "Холостяка-11"

Рассказали о самых ярких моментах нового эпизода

Четвертый выпуск шоу "Холостяк-11" был посвящен разным временным периодам: от Ренессанса до эпохи джаза. А еще – в этом выпуске раскрылась неприятная правда об одной из участниц, которая якобы занималась эскортом.

Эпизод начался с переезда девушек из первого дома во второй – теперь, так как их стало меньше, участницы из обоих домов будут жить вместе.

Детская мечта

На этой неделе счастливый билет вытянула гимнастка Лиза, с которой у Михаила Заливако было индивидуальное свидание. Вместе они каталась на роликах, играли на автоматах и ели вкусности. Холостяк назвал это "эпохой детства", так как таким образом они с Лизой исполнили свои детские мечты – погулять по закрытому торговому центру и поесть вредную еду, запив это лимонадом.

Скриншот: кадр из видео

И Лизе, и Михаилу свидание очень понравилось, они смогли пообщаться и лучше узнать друг друга, поэтому в конце встречи Заливако вручил девушке розу.

Скриншот: кадр из видео

В джазе только девушки...и Холостяк

После этого наступило время эпохи джаза – 20-30-х годов, ведь именно тогда в США активно развивалась джазовая музыка и танцы.

Розали, Джессика и Аня получили приглашение от Михаила на групповое свидание. Им подарили три шикарных ретро-платья и девушки стали готовиться к вечеринке.

Скриншот: кадр из видео

Квартет отправился в тайный ресторан, где они танцевали, пили коктейли и общались. Аня была слишком настойчивой и постоянно "клеилась" к Холостяку (и даже сделала ему массаж ног), что смущало не только ее соперниц, но и самого Михаила. В итоге девушка на церемонии роз не получила заветный цветок и покинула шоу.

Скриншот: кадр из видео

На шоу Михаил Заливако пригласил своего друга Сергея, миссией которого было пообщаться с девушками и рассказать потом о своем впечатлении – это позже помогло Холостяку сделать выбор, кого оставить на проекте, а с кем попрощаться.

Скриншот: кадр из видео

Как мы уже писали, Аня была особо активной в этом выпуске и даже позволила себе заигрывание с Сергеем, который позже нашел неприятные факты о девушке в Сети. Некоторые ресурсы распространяли информацию о том, что Аня якобы занималась эскортом. Девушка уже опровергла эту информацию.

После группового свидания розу получила Розали – Холостяку понравились ее скромность и нежность. Кстати, они даже вместе станцевали и в рамках игры "алкорулетка" поцеловались в губы. Розали позже назвала этот момент "скорее не поцелуем, а чмоком".

А вот Джессика стесняться не стала и подарила Холостяку французский поцелуй.

Скриншот: кадр из видео

Неожиданные гости на балу

В финале для всех участниц устроили бал! Девушки танцевали вальс, старались не забыть правила этикета и не задохнуться в масках, которые скрывали их лица :)

Скриншот: кадр из видео

На торжество были приглашены неожиданные гости: экс-герои проекта "Холостяк" Никита Добрынин и Макс Михайлюк, а также бывший финалист проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко.

Скриншот: кадр из видео

Их Михаил, как и своего друга Сергея, попросил активно общаться с участницами, чтобы позже обсудить каждую из них и выслушать советы.

Никите, Алексею и Максу приглянулась Джессика, которая, как выяснилось, вкусно готовит и умеет поддержать беседу.

А вот осталась ли она на проекте и кто покинул шоу в этом выпуске – узнайте в еще одном нашем материале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться