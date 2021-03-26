Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко

В Сети начали подозревать, что они пара

Блогер Надин Медведчук, которая покинула реалити "Холостяк-11" в третьем выпуске, рассказала, какие отношения ее связывают с Евгением Ковтуненко – бывшим участником проекта "Холостячка".

Подписчики Надин и Евгения начали подозревать, что пару связывают романтические отношения – их видели вместе на отдыхе в Дубае.

"Между нами исключительно дружеские отношения. Мы познакомились на дне рождения нашего общего друга. Тогда Женя рассказал, что у него есть цель стать лучшим блогером 2020 года. А моя компания занимается именно этим. Поэтому мы взялись за раскрутку его блога. Да, мы ездили вместе в Дубай. Там были и другие участники и блогеры. Это было блогерское путешествие", – рассказала Надин в интервью СТБ.

Надин Медведчук и Евгений Ковтуненко Фото: instagram.com/nadin5_, instagram.com/kov2nenko

Надин Медведчук – блогер, владелица маркетинговой компании. В СМИ ее имя также встречалось в новостях о покойном блогере Дмитрии Стужуке – они были вместе недолгое время.

Евгений Ковтуненко – экс-участник "Холостячки", владелец юридической компании.

Напомним, Михаил Заливако считает, что Надин принимала участие в "Холостяке" ради пиара.

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