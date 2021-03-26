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"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

Вчора, 23:55

Дізнайтеся, кого з учасниць Михайло Заливако відправив додому

Пройшов четвертий випуск реаліті "Холостяк-11". У минулому епізоді проєкт залишили вісім учасниць, після чого за серце Михайла Заливако залишилися боротися 12 дівчат.

На цей раз Михайло відправив додому двох дівчат.

Першою пішла Анна Гузєєва – 22-річна програмістка з Дніпра. Про дівчину, до речі, розкрилася неприємна правда – в минулому вона нібито займалася ескортом. Однак Анна цю інформацію вже спростувала.

Михайло відправив Анну додому, тому що протягом усього випуску дівчина була аж надто напористою і постійно намагалася його "зачарувати". Анна стала ініціаторкою їхнього пристрасного поцілунку. Але це ще не все – в цьому епізоді гостями стали друг Михайла – Сергій, а також одним з гостей став колишній герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк. І до першому, і до другого Анна проявляла явний інтерес.

"Я зрозумів, що тобі не важливий я як чоловік, а просто важливо, щоб був чоловік поруч", – пояснив Анні Михайло.

Скріншот: кадр з відео

Другою дівчиною, яка залишила проєкт стала Вікторія. Михайлу здалося, що дівчина носить "маску" і є не до кінця відвертою.

До речі, питання про "маску" він поставив дівчині на бесіді перед церемонією троянд. Віка чесно відповіла, що в житті іноді доводиться надягати маски і не бути на 100% щирим. Це збентежило Михайла.

Скріншот: кадр з відео

На проєкті залишилося 10 дівчат!

Нагадаємо, Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з екс-часником "Холостячки" Євгеном Ковтуненко.

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