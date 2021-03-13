"Холостяк-11": как прошел второй выпуск и кто покинул проект

Девушки узнали о существовании второго дома

Прошел второй выпуск шоу "Холостяк 11", в котором сразу семь девушек покинули проект. Напомним, что в первом выпуске Михаил оставил всех участниц проекта, поселив их в два дома. Девушки не знали о существовании еще одного "лагеря" участниц.

Мы собрали самые интересные моменты второго эпизода "Холостяка", а также рассказали, кто покинул проект.

Свидание с зайцем

Выпуск начался со свидания с Юлией – это та девушка, которая на знакомство с холостяком пришла в огромном костюме зайца. Теперь за девушкой закрепилось прозвище "зайка".

Михаил и Юля прошлись по магазинам, устроили романтический ужин и даже сделали друг другу кольца с гравировкой. В конце вечера Юлия получила розу.

Михаил Заливако Фото: instagram.com/kanyeeebear

Плюс и минусы профессии

В этом выпуске девушек попросили назвать минусы их профессии. Особенно по этому поводу переживала бывшая пороноактриса Анастасия. Однако отметим, что холостяк нормально отреагировал на прошлое Насти.

Фото: Instagram

Столик на пятерых

Холостяк решил устроить групповое свидание, чтобы успеть пообщаться с максимальным количеством девушек.

Вместе с Леной, Настей, Алисой и Валентиной Михаил отправился рассматривать достопримечательности Киева.

Фото: пресс-служба

После этого свидания Михаил попрощался с 26-летней TikTok-блогершей Леной. Заливако начал сомневаться, что Лена пришла на проект ради поиска любви, а не лайков и подписок в TikTok.

Фото: пресс-служба

Кого еще выгнал Михаил Заливако во втором выпуске проекта "Холостяк":

Ксюша

Фото: пресс-служба

Оля

Фото: пресс-служба

Валентина

Фото: пресс-служба

Ханна

Фото: пресс-служба

Аня

Фото: пресс-служба

Ульяна

Фото: пресс-служба

Ранее мы составили список из ТОП-10 участниц "Холостяка-11".

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