Спортсмен, бизнесмен и любитель котов: что известно о главном герое шоу "Холостяк-11"
В новом сезоне реалити девушки будут бороться за сердце 31-летнего Михаила Заливако
На этой неделе стартовал 11-й сезон романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал 31-летний Михаил Заливако. Что известно о красавчике, коротко рассказываем далее в материале.
Напомним, что в первом выпуске с холостяком знакомились участницы, среди которых оказалась бывшая девушка умершего блогера Дмитрия Стужука.
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Михаил Заливако из Харькова. Его рост – 185 см, вес – 100 кг. По знаку зодиака он Весы. Ему 31 год.
Герой "Холостяк-11" занимается бизнесом, основал логистическую компанию и активно развивает ее.
Родители Михаила – провизоры. Его мама была руководительницей фармуправления, а сейчас пишет иконы. У Заливако есть сводная сестра.
Михаил любит спорт и регулярно ходит в зал. Он также любит активный отдых, а в его достижениях есть восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.
Заливако обожает котов. У него есть два домашних питомца – кота: мальчик Бруно и девочка Бублик.
"Холостяк" реализовался почти во всех сферах, но ему не хватает любви. Его последние отношения продлились три года.
"На проект я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком", – говорит Михаил.
Ранее мы рассказывали что известно о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте.
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