"Холостяк-11": як минув другий випуск і хто залишив проєкт
Дівчата дізналися про існування другого будинку
Минув другий випуск шоу "Холостяк 11", в якому відразу сім дівчат залишили проєкт. Нагадаємо, що в першому випуску Михайло залишив всіх учасниць проєкту, поселивши їх у два будинки. Дівчата не знали про існування ще одного "табору" учасниць.
Ми зібрали найцікавіші моменти другого епізоду "Холостяка", а також розповіли, хто залишив проєкт.
Побачення з зайцем
Випуск почався з побачення з Юлією – це та дівчина, яка на знайомство з холостяком прийшла у величезному костюмі зайця. Тепер за дівчиною закріпилося прізвисько "зайка".
Михайло і Юля пройшлися по магазинах, влаштували романтичну вечерю і навіть зробили одне одному перстні з гравіюванням. Наприкінці вечора Юлія отримала троянду.
Плюс і мінуси професії
У цьому випуску дівчат попросили назвати мінуси їхньої професії. Особливо через це переживала колишня пороноактриса Анастасія. Однак зазначимо, що холостяк нормально відреагував на минуле Насті.
Столик на п'ятьох
Холостяк вирішив влаштувати групове побачення, щоб встигнути поспілкуватися з максимальною кількістю дівчат.
Разом з Оленою, Настею, Алісою і Валентиною Михайло вирушив розглядати пам'ятки Києва.
Після цього побачення Михайло попрощався з 26-річною TikTok-блогеркою Оленою. Заливако почав сумніватися, що Олена прийшла на проєкт заради пошуку кохання, а не лайків і підписок в TikTok.
Кого ще вигнав Михайло Заливако у другому випуску проєкту "Холостяк":
Ксюша
Оля
Валентина
Ханна
Аня
Уляна
Раніше ми склали список з ТОП-10 учасниць "Холостяка-11".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше