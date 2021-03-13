"Холостяк-11": як минув другий випуск і хто залишив проєкт

Дівчата дізналися про існування другого будинку

Минув другий випуск шоу "Холостяк 11", в якому відразу сім дівчат залишили проєкт. Нагадаємо, що в першому випуску Михайло залишив всіх учасниць проєкту, поселивши їх у два будинки. Дівчата не знали про існування ще одного "табору" учасниць.

Ми зібрали найцікавіші моменти другого епізоду "Холостяка", а також розповіли, хто залишив проєкт.

Побачення з зайцем

Випуск почався з побачення з Юлією – це та дівчина, яка на знайомство з холостяком прийшла у величезному костюмі зайця. Тепер за дівчиною закріпилося прізвисько "зайка".

Михайло і Юля пройшлися по магазинах, влаштували романтичну вечерю і навіть зробили одне одному перстні з гравіюванням. Наприкінці вечора Юлія отримала троянду.

Михайло Залівако Фото: instagram.com/kanyeeebear

Плюс і мінуси професії

У цьому випуску дівчат попросили назвати мінуси їхньої професії. Особливо через це переживала колишня пороноактриса Анастасія. Однак зазначимо, що холостяк нормально відреагував на минуле Насті.

Фото: Instagram

Столик на п'ятьох

Холостяк вирішив влаштувати групове побачення, щоб встигнути поспілкуватися з максимальною кількістю дівчат.

Разом з Оленою, Настею, Алісою і Валентиною Михайло вирушив розглядати пам'ятки Києва.

Фото: пресслужба

Після цього побачення Михайло попрощався з 26-річною TikTok-блогеркою Оленою. Заливако почав сумніватися, що Олена прийшла на проєкт заради пошуку кохання, а не лайків і підписок в TikTok.

Фото: пресслужба

Кого ще вигнав Михайло Заливако у другому випуску проєкту "Холостяк":

Ксюша

Фото: пресслужба

Оля

Фото: пресслужба

Валентина

Фото: пресслужба

Ханна

Фото: пресслужба

Аня

Фото: пресслужба

Уляна

Фото: прес-служба

Раніше ми склали список з ТОП-10 учасниць "Холостяка-11".

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