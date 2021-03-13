Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Холостяк-11": як минув другий випуск і хто залишив проєкт

Сьогодні, 01:36

Дівчата дізналися про існування другого будинку

Минув другий випуск шоу "Холостяк 11", в якому відразу сім дівчат залишили проєкт. Нагадаємо, що в першому випуску Михайло залишив всіх учасниць проєкту, поселивши їх у два будинки. Дівчата не знали про існування ще одного "табору" учасниць.

Ми зібрали найцікавіші моменти другого епізоду "Холостяка", а також розповіли, хто залишив проєкт.

Побачення з зайцем

Випуск почався з побачення з Юлією – це та дівчина, яка на знайомство з холостяком прийшла у величезному костюмі зайця. Тепер за дівчиною закріпилося прізвисько "зайка".

Михайло і Юля пройшлися по магазинах, влаштували романтичну вечерю і навіть зробили одне одному перстні з гравіюванням. Наприкінці вечора Юлія отримала троянду.

Михайло Залівако
Михайло Залівако
Фото: instagram.com/kanyeeebear

Плюс і мінуси професії

У цьому випуску дівчат попросили назвати мінуси їхньої професії. Особливо через це переживала колишня пороноактриса Анастасія. Однак зазначимо, що холостяк нормально відреагував на минуле Насті.

Фото: Instagram

Столик на п'ятьох

Холостяк вирішив влаштувати групове побачення, щоб встигнути поспілкуватися з максимальною кількістю дівчат.

Разом з Оленою, Настею, Алісою і Валентиною Михайло вирушив розглядати пам'ятки Києва.

Фото: пресслужба

Після цього побачення Михайло попрощався з 26-річною TikTok-блогеркою Оленою. Заливако почав сумніватися, що Олена прийшла на проєкт заради пошуку кохання, а не лайків і підписок в TikTok.

Фото: пресслужба

Кого ще вигнав Михайло Заливако у другому випуску проєкту "Холостяк":

Ксюша

Фото: пресслужба

Оля

Фото: пресслужба

Валентина

Фото: пресслужба

Ханна

Фото: пресслужба

Аня

Фото: пресслужба

Уляна

Фото: прес-служба

Раніше ми склали список з ТОП-10 учасниць "Холостяка-11".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Порноактриса з "Холостяка-11": Давно не займаюся сексом в звичайному житті Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото) Спортсмен, бізнесмен та любитель котів: що відомо про головного героя шоу "Холостяк-11"
холостяк Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Популярні статті

Вчора, 18:47Модно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Вчора, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Вчора, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Вчора, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Вчора, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Вчора, 12:13Зірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

Вчора, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Вчора, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

11 березняСмачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

11 березняСмачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

11 березняМодно

Як чистити срібло: корисні поради

11 березняЗірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

11 березняЗірково

Відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Малахова: "Волосся на голові заворушиться"

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

10 березняЗірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

Новини партнерів

Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Горбунов показал, как проводит время с 4-летним сыном от Осадчей
Горбунов показал, как проводит время с 4-летним сыном от Осадчей
Девушка Бондаря стала амбассадором клуба Первой лиги
Девушка Бондаря стала амбассадором клуба Первой лиги

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти