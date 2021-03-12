Порноактриса из "Холостяка-11": Давно не занимаюсь сексом в обычной жизни

По словам девушки, вне съемок ей тяжело строить личные отношения

На шоу "Холостяк-11" пришло много неординарных участниц, но наибольший интерес зрители проявили к 24-летней Анастасии (псевдоним – Адель Асанти). Ранее девушка работала в порноиднустрии. Об этом, кстати, она боялась рассказать Холостяку – Михаилу Заливако.

Во втором выпуске шоу Анастасия раскрыла свое прошлое. Стоит отметить, что Михаил адекватно воспринял эту информацию. Анастасия также пожаловалась на то, что из-за ее профессии ей тяжело наладить личную жизнь.

"Не пью, не курю, не гуляю, сижу дома и хожу в зал. Почти ни с кем не общаюсь. Боюсь кого-то к себе подпустить как на психологическом, так и физическом уровне", – говорит девушка.

Анастасия Фото: instagram.com/adelasantyxx

Но девушка сделала еще одно громкое заявление, которое могло удивить зрителей "Холостяка". Как оказалось, у нее долго не было интимных отношений вне камер.

"Я не занимаюсь сексом в реальной жизни. Вообще. Давно уже", – заявила Анастасия.

По словам девушки, ей тяжело подпускать к себе мужчин. Анастасии кажется, что они знакомятся с ней только лишь с целью "использовать", а потом прекратить общение.

У Анастасии было тяжелое детство. По ее словам, отец ушел из семьи в то время, когда ее мать была беременна вторым ребенком. Девушка начала работать с 13 лет. В 18 лет попала в порноиндустрию. На данный момент больше не занимается съемками в фильмах для взрослых. Сейчас Анастасия учится на сексолога.

Ранее мы составили список из ТОП-10 участниц "Холостяка-11".

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