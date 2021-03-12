Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Порноактриса из "Холостяка-11": Давно не занимаюсь сексом в обычной жизни

Сегодня, 23:04

По словам девушки, вне съемок ей тяжело строить личные отношения

На шоу "Холостяк-11" пришло много неординарных участниц, но наибольший интерес зрители проявили к 24-летней Анастасии (псевдоним – Адель Асанти). Ранее девушка работала в порноиднустрии. Об этом, кстати, она боялась рассказать Холостяку – Михаилу Заливако.

Во втором выпуске шоу Анастасия раскрыла свое прошлое. Стоит отметить, что Михаил адекватно воспринял эту информацию. Анастасия также пожаловалась на то, что из-за ее профессии ей тяжело наладить личную жизнь.

"Не пью, не курю, не гуляю, сижу дома и хожу в зал. Почти ни с кем не общаюсь. Боюсь кого-то к себе подпустить как на психологическом, так и физическом уровне", – говорит девушка.

Анастасия
Анастасия
Фото: instagram.com/adelasantyxx

Но девушка сделала еще одно громкое заявление, которое могло удивить зрителей "Холостяка". Как оказалось, у нее долго не было интимных отношений вне камер.

"Я не занимаюсь сексом в реальной жизни. Вообще. Давно уже", – заявила Анастасия.

По словам девушки, ей тяжело подпускать к себе мужчин. Анастасии кажется, что они знакомятся с ней только лишь с целью "использовать", а потом прекратить общение.

У Анастасии было тяжелое детство. По ее словам, отец ушел из семьи в то время, когда ее мать была беременна вторым ребенком. Девушка начала работать с 13 лет. В 18 лет попала в порноиндустрию. На данный момент больше не занимается съемками в фильмах для взрослых. Сейчас Анастасия учится на сексолога.

Ранее мы составили список из ТОП-10 участниц "Холостяка-11".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото) Спортсмен, бизнесмен и любитель котов: что известно о главном герое шоу "Холостяк-11" "Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу
холостяк Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Популярные статьи

Сегодня, 18:47Модно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

Сегодня, 15:39Модно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Сегодня, 14:25No Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Сегодня, 14:06Events

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:57Звездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Новости партнеров

Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Обладательница рекордной для Украины груди порадовала мужчин
Обладательница рекордной для Украины груди порадовала мужчин
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Як минуло перше побачення на проєкті "Холостяк"
Як минуло перше побачення на проєкті "Холостяк"
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять