Первый поцелуй, порноактриса и гигантский кролик: лучшие моменты первого выпуска "Холостяка-11"

Узнайте самые интересные подробности первого эпизода шоу

Кажется, что совсем мало времени прошло после окончания первого сезона проекта "Холостячка", как следом за ней стартовал 11 сезон реалити "Холостяк".

В новом сезоне девушки будут бороться за сердце 31-летнего харьковчанина Михаила Заливако.

Сегодня, 5 марта, прошел первый выпуск шоу "Холостяк", и он был очень насыщенным. Поэтому мы выбрали самые яркие и интересные моменты. Дочитайте до самого конца, и узнаете о новом и очень необычном нововведении в шоу!

Готовьте попкорн!

Четыре дивана

Традиционно начался "Холостяк" со знакомства с участницами. И тут создатели реалити придумали оригинальную фишку: в зале, куда девушки заходили после знакомства с Михаилом, расставили четыре дивана с табличками. Белый – для честных, коричневый – для умных, красный – для красивых, бирюзовый – для авантюристок. Каждой девушке предлагали сесть на тот диван, табличка которого соответствует ее характеру. Спойлер: довольно много девушек сели на "диван авантюристок". Вот такие яркие и неординарные участницы!

Фото: скриншот видео

Трон королевы?

Но кроме диванов в зале, где в будущем была первая вечеринка, стояло еще и кресло. На кресле – подушка, на подушке – корона. Для кого же этот кресло? Одна из участниц, 36-летняя Алла (все называют ее Алла Павловна) решила, что "трон" для нее (сначала Алла выбрала "диван для честных").

Фото: скриншот видео

Огромный кролик

Одна из участниц решила переплюнуть всех, поэтому на знакомство с Холостяком явилась в костюме кролика – может, она поклонница шоу "Маска" на телеканале "Украина?" :)

Фото: скриншот видео

Долгое время оставалась очень загадочной, а при первой встрече с Михаилом подарила ему корзинку морковки. Девушка объяснила, что таким образом решила заинтриговать Холостяка и вынудить его позвать ее на личную беседу. Так и произошло!

Под маской оказалась очаровательная девушка по имени Юлия. Ей 27 лет, работает SMM-менеджером. Долгое время училась в Польше, и подрабатывала там на заводах.

Фото: скриншот видео

Первый поцелуй

Не ждали? А вот получите, распишитесь. Первый поцелуй произошел на проекте еще даже до первой церемонии роз и вечеринки знакомства. 22-летняя Анна, которая увлекается стрельбой из лука, предложила Холостяку попробовать попасть в мишень стрелой. На мишени были прикреплены конверты. В одном из них было написано, что Холостяк должен поцеловать девушку в случае попадания стрелой в конверт.

Михаил попал в конверт и поцеловал Анну (нет, не в щечку!)

Фото: скриншот видео

TikTok, молоко и селедка

Одна из участниц тоже решила удивить Заливако. Девушка съела кусочки селедки и запила их молоком. И все это на камеру. Оператором выступил наш Холостяк. Оказалось, что 26-летняя Лена – TikTok-блогер. Да уж, чего не сделаешь ради лайков, ой…ради Холостяка!

Фото: скриншот видео

Петрович, разгружай

Михаил занимается грузоперевозками, поэтому для него было большим удивлением увидеть на проекте что-то родное. А именно – фуру! Да-да, одна из участниц приехала на знакомство на фуре. Только она была не за рулем, а в кузове, который был декорирован под комнату. Звучит это все, как бредовый сон, лучше посмотрите на фото.

Фото: скриншот видео

В общем, 24-летняя Таня – дизайнер интерьеров. И она решила даже не подкатить к Холостяку, а сразу подъехать к нему на фуре. В кузове девушка сидела в комнате – очень символично. За такой необычный подход (подъезд?) она получила розу первого впечатления и отправилась в дом, где будут проживать все девушки.

Фото: скриншот видео

Порноактриса

На шоу пришла неординарная участница – 24-летняя Анастасия. Девушка с детства начала работать, позже – сниматься в стиле ню. А в 18 лет она начала карьеру порноактрисы. Получила титул "Лучшей порноактрисы Европы"!

Девушка переживала, что Холостяк узнает о ее роде деятельности и сразу отправит ее домой. Поэтому пока она ничего Михаилу не рассказывала. Настя подарила Холостяку деревянный кубик-головоломку, в котором кроется секрет о ее профессии.

Фото: скриншот видео

Вечеринка

Уже после того как Михаил познакомился со всеми участницами, началась необычная вечеринка. Была и игра на "слабо", и откровенные признания, танцы, песни, в общем, веселье!

Девушке по имени Розали пришлось в глаза говорить правду Холостяку – описать его три положительных качества и три отрицательных. С Розали, как оказалось, они знакомы. Девушка когда-то работала в караоке в Харькове, где они пересекались. Забавно, что Розали не вспомнила Холостяка, а вот он ее запомнил.

Фото: скриншот видео

Также отметим, что в течение выпуска Михаил подарил розы сразу нескольким участницам, которые сразу впечатлили его. Поэтому в первом эпизоде шоу не было традиционной церемонии роз.

Фото: скриншот видео

И пока часть девушек уже устроились в доме...

Фото: скриншот видео

Остальные ждали Михаила в зале, где проходила вечеринка. И вот тут – неожиданный поворот! Оказалось, что всем остальным девушкам Михаил также раздал розы. Заливако объяснил, что ему не хватило бы времени пообщаться со всеми. Поэтому он решил, что вместо одного дома с 15-ю участницами, будет два – с 30-ю. И обе "команды" девушек не буду знать о существовании второго дома!

Фото: скриншот видео

Напомним, Михаил Заливако признался, что ему не нравится в девушках.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться