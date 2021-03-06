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"Холостяк-11": мы составили список ТОП-10 участниц (фото)

Сегодня, 09:00

Узнайте больше о самых ярких претендентках на сердце Михаила Заливако

Вы уже наверняка знаете, в первом выпуске реалити "Холостяк" главный герой проекта Михаил Заливако оставил всех девушек, ни одна из них не отправилась домой. Такое решение он принял потому, что хочет узнать каждую из претенденток на его сердце получше.

Всего участниц на проекте 29, а Сегодня.Lifestyle решили выбрать ТОП-10 ярких участниц, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания Холостяка больше остальных.

Критерии оценки: хорошие манеры, обаятельность, креативность и умение подать себя.

Анна

Девушка – работает в сфере путешествий, которые и сама любит. Имеет альпинистский опыт и мечтает покорить Эверест. "В яблочко!", ведь Михаил уже покорял известные горные вершины и тоже любит активный отдых.

Не можем не отметить яркую внешность и умение подать себя. 10 из 10!

Фото: СТБ

Аня

22-летняя Аня, вэб-дизайнер из Днепра, впечатлила нас своим креативным подходом к знакомству с Михаилом. Девушка предложила Холостяку пострелять из лука. Заливако должен был попасть в конверт с заданием, расположенном на мишени. Задание – поцеловать Аню. Интересно, что он таки попал! И даже поцеловал девушку.

За такой смелый подход и обаяние Аня получает от нас 10 из 10.

Фото: СТБ

Юлия

32-летняя Юлия из Херсона, помощник руководителя выставочной компании, тоже нестандартно подошла к методу знакомства с Михаилом. Девушка предложила ему написать на открытке то, "что бы он хотел прожить с ней" в тот день. Юля написала "танец", а Михаил – "отметить знакомство". Так и случилось – у пары было мини-свидание, где они пообщались и даже станцевали. 8 из 10.

Фото: СТБ

Юлия

Мы не специально, просто так совпало. Еще одна Юлия, но теперь за девушкой закрепилось прозвище "зайка", и вы ее точно ни с кем не перепутаете. Юлия пришла на шоу в огромном костюме зайца и долгое время не снимала его. Она дождалась момента, пока Холостяк пригласит ее на личную беседу, и только тогда сняла костюм.

Креативно и очень мило! Тоже 8 из 10!

Фото: СТБ

Екатерина

29-летняя владелица турагентства Екатерина очаровала нас не только своим ангельским видом, но и спокойствием и хорошими манерами.

Думаем, у них с Холостяком найдется что-то общее. 7 из 10.

Фото: СТБ

Дария

У нашего Холостяка точно есть что-то общее с 23-летней Дашей. И это спорт! Даша – профессиональная спортсменка, больше 10 лет занимается бегом. Уверены, им будет что обсудить с Михаилом, который просто обожает спорт. 6 из 10.

Фото: СТБ

Алиса

30-летняя владелица ювелирного бизнеса Алиса покорила нас своим спокойствием и самостоятельностью. Ставим ей 5 из 10.

Фото: СТБ

Алла

36-летняя Алла – организатор мероприятий, мать 15-летней дочки и очень яркий персонаж реалити. Думаем, Михаилу будет нескучно рядом с такой темпераментной девушкой! 4 из 10.

Фото: СТБ

Анна

Ане всего 20, но она уже мечтает создать свой бизнес (общий интерес с Михаилом), учится в США, а на первой встрече подарила Холостяку акцию Google. Креативно! 3 из 10.

Фото: СТБ

Розали

Последнюю строчку нашего рейтинга занимает девушка с экзотической внешностью – Розали. Она яркая, настоящая, однако немного растерялась при общении с Михаилом. Более того, девушка не узнала его, а ведь они с Холостяком уже знакомы. Заливако – родом из Харькова, а именно в этом городе Розали когда-то работала в караоке-клубе, где и познакомилась с Михаилом. 2 из 10, Розали, как же можно было забыть Михаила? :)

Фото: СТБ

Напомним, Михаил Заливако признался, что ему не нравится в девушках.

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