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"Хочу жрать бургеры и торты": украинка с самыми большими в мире скулами шокировала новыми операциями

Сегодня, 14:01

Анастасия Покрещук сделала липосакцию, липофилинг и кубики пресса

30-летняя блогерша Анастасия Покрещук, которая ранее показала свои зубы без виниров, продолжила шокирующие эксперименты над своим телом. В этот раз блогерша, известная как девушка с "самыми большими скулами в мире", решила убрать жир, а заодно сделать пресс, чтобы хвастаться заветными шестью кубиками. Только речь шла не о спортзале, а о кабинете хирурга в Турции.

В Instagram-аккаунте Анастасия сообщила подписчикам, что она сделала липофилинг ягодиц, липосакцию и кубики пресса на животе. Многие даже и не подозревали, что те самые шесть кубиков на животе можно сделать с помощью операции.

Анастасия Покрещук
Анастасия Покрещук
Фото: instagram.com/_just__queen_

Анастасия Покрещук так и заявила, что хочет есть бургеры и торты, а не ходить в зал или худеть.

Результатом экспериментов над телом блогерша пока что не поделилась.

Скриншот Instagram

Кстати, до этого Анастасия опубликовала свое фото 12-летней давности, которое было сделано еще до всех операций.

Ранее похудевшая на 20 кг Ребел Уилсон блеснула фигурой в кожаных штанах.

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