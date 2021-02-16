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Украинка "с самыми большими скулами в мире" показала свои зубы без виниров

Сегодня, 11:13

Любительница экстремальных филлеров опубликовала снимок в Instagram

30-летняя украинская блогерша Анастасия Покрещук, более известна как девушка с "самыми большими скулами в мире", сняла виниры и показала свои настоящие зубы.

Любительница экстремальных филлеров опубликовала снимок в Instagram, пошутив, что ее улыбка заводит мужчин. Этот снимок собрал более 15 тысяч лайков.

Фото: Instagram | Just_Queen

К слову, Анастасия начала свою трансформацию в 26 лет. На косметические процедуры она потратила 60 тысяч гривен.

Фото: Instagram | Just_Queen

"Я регулярно делаю инъекции. Понимаю, что для других они выглядят странно, но мне нравится", – рассказывает она, отмечая, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Фото: Instagram | Just_Queen
Фото: Instagram | Just_Queen

Реакция подписчиков не заставила себя ждать.

"Это лучшее фото, которое я видел сегодня", "Когда умеешь делать хорошие фотографии", "Ты сделала мой день", "Бедная девочка. Я знаю, как это больно!", "Я сам недавно это сделал и неделю не мог есть", – пишут они в комментариях.

Напомним, ранее мы показывали, как Покрещук выглядела в молодости.

Смотрите более детально о бьюти-процедурах Анастасии Покрещук в сюжете:

Кроме этого, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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