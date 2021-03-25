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"Хочу жерти бургери і торти": українка з найбільшими в світі вилицями шокувала новими операціями

Сьогодні, 14:01

Анастасія Покрещук зробила ліпосакцію, ліпофілінг і кубики преса

30-річна блогерка Анастасія Покрещук, яка раніше показала свої зуби без вінірів, продовжила шокуючі експерименти над своїм тілом. Цього разу блогерка, відома як дівчина з "найбільшими вилицями у світі", вирішила прибрати жир, а заодно зробити прес, щоб хвалитися заповітними шістьма кубиками. Тільки мова йшла не про спортзал, а про кабінет хірурга в Туреччині.

В Instagram-акаунті Анастасія повідомила підписникам, що вона зробила ліпофілінг сідниць, ліпосакцію і кубики преса на животі. Багато хто навіть і не підозрював, що ті самі шість кубиків на животі можна зробити за допомогою операції.

Анастасія Покрещук
Анастасія Покрещук
Фото: instagram.com/_just__queen_

Анастасія Покрещук так і заявила, що хоче їсти бургери й торти, а не ходити в зал або худнути.

Результатом експериментів над тілом блогерка поки що ні поділилася.

Скріншот Instagram

До речі, до цього Анастасія опублікувала своє фото 12-річної давності, яке було зроблено ще до всіх операцій.

Раніше Ребел Вілсон блиснула фігурою в шкіряних штанах після схуднення на 20 кілограмів.

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