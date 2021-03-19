Популярный блогер рассказала, почему спала в гробу

Анна Алхим дала интервью программе "Зірковий шлях"

За жизнью блогера Анны Алхим следят более 620 000 подписчиков в Instagram. В Сети девушка эпатирует внешним видом, откровенными публикациями и смелыми мыслями. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Анна рассказала о своих родителях, заработке и почему однажды ей пришлось спать в гробу.

Блогер призналась, когда начинала вести блог, не думала, что сможет на нем зарабатывать. На то время ее жизнь состояла из выпивки, гулянок и клубов – это она решила показывать в Instagram. Близкие не поддерживали такое ее хобби. Ей даже приходилось менять аккаунты.

"Просто семья отказалась от меня. Позор, стыд, срам, ненавидим, уходи", – рассказала Анна "Зірковому шляху".

Анна Алхим Фото: instagram/anna_alkhim

Сама девушка из непубличной семьи, и даже помогала по началу родителям вести семейный бизнес.

"У нас ритуальный бизнес, он всегда прибыльный. Люди умирают. Я когда-то после одной гулянки спала в гробу. Мне надо было на работу на семь утра. Мама мне звонит, а я еще гуляю, еще не ложилась. И я лечу на работу, а хочется очень спать. И я пришла, а спать негде было. Был только стол, стул и гробы. Ну а гробы хорошие были, лакированные, классные, с подушкой. Я прилегла", – говорит Анна.

Сейчас уже родные приняли ее карьеру блогера, а мама тоже стала вести свой блог.

Алхим отметила, что благодаря Instagram неплохо зарабатывает.

"Stories у меня 1 000 евро стоит, фотопост – 1 000 евро и видеопост – 2,5 тысячи евро", – рассказала она.

Смотрите интервью Анны Алхим для программы "Зірковий шлях":

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