Финал "Хода королевы" получил самый большой рейтинг в истории Netflix: чем закончился сериал
Миллионы зрителей по всему миру хотели узнать, чем же закончится история шахматистки Бет Хармон
Финальный эпизод сериала "Ход королевы", о котором ранее высказался гроссмейстер Павел Эльянов, стал самым рейтинговым на Netflix. По данным IMDb, седьмой (он же и последний) эпизод шоу получил 9.4 балла из 10 по оценкам зрителей. Это единственный эпизод с самым высоким рейтингом за всю историю сериалов Netflix.
При этом "Ход королевы" ранее уже побил другой рекорд на стриминг-платформе, став самым популярным мини-сериалом. В течение месяца после премьеры его посмотрели 62 миллиона зрителей.
Второй эпизод сериала тоже вошел в тройку лидеров по просмотрам – его рейтинг 8,8. А второе место занял эпизод из молодежного сериала "Я никогда не...".
Сюжет "Хода королевы" рассказывает историю вундеркинда, замкнутой девочки Бет Хармон, которая росла в приюте и там же открыла в себе талант к шахматам. Но с детства девочка попала в зависимость от транквилизаторов, вступив на скользкий путь наркозависимости. Повзрослев, Бет решает стать самой успешной в мире шахмат и обойти своих соперников-мужчин, которые доминируют в этом мире. Параллельно с этим девушка столкнется со своими внутренними демонами и привычками.
В Москве Бет Хармон в течение нескольких часов играет с Борговым, и в итоге он предлагает прерваться. Во время перерыва Бет узнает, что ее бывшие соперники и просто знакомые и партнеры пришли ее поддержать. Вопреки тому, что Бет всегда считала себя одинокой, все оказывается совсем не так.
На следующий день в абсолютно трезвом состоянии Бет возвращается к игре с Борговым и решительно настроена на победу. Но Боргов предлагает ей стать со-чемпионами и объявить ничью, так как игра заходит в тупик. Вместо этого Бет говорит, что продолжит игру и в итоге выигрывает этот турнир.
По дороге в аэропорт Бет выходит из авто и идет в парк, где пожилые мужчины играют в шахматы. Один из мужчин узнает Бет как мировую чемпионку и предлагает ей сыграть с ними. Это знакомство напоминает Бет о том, как она начинала играть в шахматы в подвале сиротского дома с мистером Шайбелем. В этой сцене Бет смотрит прямо в камеру и говорит: "Давайте сыграем".
Настрой Бет – оптимистичен, как никогда ранее и это становится образом того, что все, кто противостоят своим внутренние и внешним противникам могут найти спасение.
В итоге сериала Бет Хармон обретает долгожданное счастье и спокойствие.
Ранее звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой заявила, что не считает себя достаточно красивой, чтобы быть звездой.
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