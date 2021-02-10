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Фінал "Хода королеви" отримав найбільший рейтинг в історії Netflix: чим закінчився серіал

Сьогодні, 12:30

Мільйони глядачів по всьому світу хотіли дізнатися, чим же закінчиться історія шахістки Бет Хармон

Фінальний епізод серіалу "Хід королеви", про який раніше висловився гросмейстер Павло Ельянов, став найбільш рейтинговим на Netflix. За даними IMDb, сьомий (він же і останній) епізод шоу отримав 9.4 бали з 10 за оцінками глядачів. Це єдиний епізод з найвищим рейтингом за всю історію серіалів Netflix.

При цьому "Хід королеви" раніше вже побив інший рекорд на стрімінг-платформі, ставши найпопулярнішим мінісеріалом. Протягом місяця після прем'єри його подивилися 62 мільйони глядачів.

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Другий епізод серіалу теж увійшов до трійки лідерів за переглядами – його рейтинг 8,8. А друге місце зайняв епізод з молодіжного серіалу "Я ніколи не...".

Сюжет "Хода королеви" розповідає історію вундеркінда, замкнутої дівчинки Бет Хармон, яка росла в притулку і там же відкрила в собі талант до шахів. Але з дитинства дівчинка потрапила в залежність від транквілізаторів, вступивши на слизький шлях наркозалежності. Подорослішавши, Бет вирішує стати найуспішнішою у світі шахів і обійти своїх суперників-чоловіків, які домінують в цьому світі. Паралельно з цим дівчина зіткнеться зі своїми внутрішніми демонами та звичками.

"Хід королеви"
"Хід королеви"
Фото: themoviedb.org

Чим закінчується серіал "Хід королеви"?

У Москві Бет Хармон протягом декількох годин грає з Борговим, і в підсумку він пропонує перерватися. Під час перерви Бет дізнається, що її колишні суперники та просто знайомі й партнери прийшли її підтримати. Попри те, що Бет завжди вважала себе самотньою, виявляється, що це зовсім не так.

На наступний день в абсолютно тверезому стані Бет повертається до гри з Борговим і рішуче налаштована на перемогу. Але Борг пропонує їй стати спів-чемпіонами та оголосити нічию, оскільки гра заходить в глухий кут. Замість цього Бет говорить, що продовжить гру і в підсумку виграє цей турнір.

По дорозі в аеропорт Бет виходить з авто і йде в парк, де літні чоловіки грають в шахи. Один з чоловіків дізнається Бет як світову чемпіонку і пропонує їй зіграти з ними. Це знайомство нагадує Бет про те, як вона починала грати в шахи в підвалі сирітського будинку з містером Шайбелем. У цій сцені Бет дивиться прямо в камеру і каже: "Давайте зіграємо".

Настрій Бет – оптимістичний, як ніколи раніше і це стає образом того, що всі, хто протистоять своїм внутрішнім й зовнішнім противникам можуть знайти порятунок.

Матч з Борговим Бет починає шаховим ходом, відомим як "ферзевий гамбіт". Це коли гравець жертвує своїм пішаком, який стоїть перед ферзем, щоб швидко отримати контроль над дошкою. Насправді ж цей шаховий хід може мати багато варіацій, він ризикований, і свого роду є метафорою всього життя Бет.

Отже, наприкінці серіалу Бет Хармон знаходить довгоочікуване щастя і спокій.

Раніше зірка "Хода королеви" Аня Тейлор-Джой заявила, що не вважає себе досить красивою, щоб бути зіркою.

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