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Телеканал "Украина" покажет сериал "В плену у прошлого" с Алиной Гросу

Сегодня, 15:00

Актриса играет противоречивого и неоднозначного персонажа

15 февраля в 21:00, после Дня всех влюбленных, на телеканале "Украина" состоится премьера 16-серийной картины "В плену у прошлого". Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занималась компания "Киевтелефильм". В центре криминальной мелодрамы – тайны прошлого одной семьи, которые внезапно становятся явью.

Сюжет

Патологоанатом Вера, которая в прошлом имела успешную карьеру хирурга, теперь живет одной работой и заботами о родственниках. После неудавшегося романа она возвращается в родной город, надеясь понять, как жить дальше. Однажды Вера узнает, что её младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал.

Алина Гросу на съемках сериала "В плену у прошлого"
Алина Гросу на съемках сериала "В плену у прошлого"
Фото: пресс-служба

Ситуация усложняется, когда расследование поручают Фёдору, от которого у Веры до этого момента не было тайн. Но самое страшное – чем глубже копает Вера, тем больше странных, неприятных, откровенно пугающих вещей начинают происходить в их семье. Девушка понимает: за этими бедами кто-то стоит. Кто-то злой, мстительный, стремящийся любой ценой уничтожить ее семью. Заплатить за их тёмное прошлое, о котором Вера не знает.

"Сериал о семье, корни прошлого которой настигли их в настоящем, и теперь приходится за все расплачиваться. Часто родители думают, что знают, как жить их детям, и ошибаются. Каждый зритель найдет свои акценты в этой истории, и, возможно, почерпнет из жизни героев поучительный опыт", – поделился режиссер фильма Александр Мохов.

Съемки сериала "В плену у прошлого"
Съемки сериала "В плену у прошлого"
Фото: пресс-служба

Сериал снимался в Киеве и его пригороде. Специально для проекта создатели построили несколько локаций: отделение полиции и больницу. На площадке работа проходила в условиях карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Специально на съёмки в Киев приехал известный актер Эммануил Виторган, который сыграл роль дедушки главной героини сериала, Веры. Именно по его стопам она пошла, когда решила стать патологоанатомом. Виторган из-за карантина практические не покидал съёмочную площадку, и не мог насладиться прогулкой по любимому Киеву.

Актриса и певица Алина Гросу исполнила роль Авроры, коварной девушки, которая влюбляет в себя с корыстной целью одного из главных героев. На роль в сериале Гросу утвердили после успешных самопроб.

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"Мне очень помогали на карантине близкие друзья. У меня много хороших друзей–актеров, которые и по скайпу помогут, и заглянут в гости. Один из них – Рома Полянский, который у меня в клипах снимается. И так как у него очень большой опыт, больше 85 фильмов, то иногда я советуюсь с ним, касательно того как сыграть героиню. Кстати, когда я снимала пробы на Аврору, он мне помогал. Роман часто играет достаточно отрицательных персонажей, я хотела с ним посоветоваться, и он мне во время самопроб, собственно говоря, бросал реплики", – рассказала актриса.

Своего персонажа актриса называет неоднозначным, и надеется, что зритель сможет понять противоречивые поступки, на которые способна ее героиня. На площадке Гросу даже была задействована в нескольких трюковых сценах.

В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Кирилл Кузнецов, Кристина Исайкина, Степан Лапин, Екатерина Владимирова, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Алина Гросу, Дмитрий Блажко, Ирина Мохова.

Премьера сериала "В плену у прошлого" состоится на телеканале "Украина" 15 февраля в 21:00.

Режиссер-постановщик: Александр Мохов
Оператор-постановщик: Шкир Андрей
Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван, Виктория Корогод, Ирина Черняк
Автор сценария: Яна Романенко
Художник-постановщик: Виталий Шаматиенко

Ранее Алина Гросу рассказала о романе с российским актером.

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