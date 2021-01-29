Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что смотреть на Netflix в феврале – главные фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

Делимся списком с датами премьер главных новинок месяца

В феврале на Netflix выходит не так много новинок, как хотелось бы, но все же будет что посмотреть. Например, мы увидим долгожданный черно-белый фильм с Зендаей и Дэвидом Джоном Вашингтоном, а также новую фантастическую ленту от южнокорейских фильммейкеров.

Итак, рассказываем о самых ожидаемых сериалах и фильмах от Netflix в следующем месяце. На случай, если вы пропустили новинки января, а среди них много стоящих – мы поделились обзором главных сериалов.

"Улица светлячков"

Дата премьеры: 3 февраля

Сериал, под который захочется укутаться в плед и выпить чашку какао или чая, рассказывает трогательную историю дружбы двух девушек. Начиная с 1974 года, когда обе девушки были еще подростками, и до наших дней. Девушкам пришлось пережить немало взлетов и падений, но они сумели сохранить дружбу, пока не случилась одна трагедия.

Сериал основана на одноименной книге американской писательницы Кристин Ханны.

"Малькольм и Мари"

Дата премьеры: 5 февраля

Один из самых ожидаемых фильмов года – драма со звездой "Человека-паука" и "Эйфории" Зендаей и звездой "Тенета" Джоном Дэвидом Вашингтоном. По сюжету, главные герои – режиссер и его девушка, оказались вместе после премьеры. Они ожидают вердикта критиков и обсуждают свои непростые отношения, где ревность, страсть, обиды, разочарование были частыми гостями.

Фильм был снят во время локдауна в прошлом году, а на съемках присутствовало всего несколько человек.

"Космические чистильщики"

Дата премьеры: 5 февраля

Азиатское кино и сериалы продолжают захватывать зрителей по всему миру. Например, в прошлом месяце японский сериал "Алиса в пограничье" буквально приковал зрителей к экранам, а в феврале нас ждет уже южнокорейская новинка. Сюжет может показаться абсурдным, но посмотрите трейлер и вам захочется посмотреть фильм.

Сюжет переносит нас в 2092 год, где команда космических уборщиков находит в выброшенном контейнере ребенка. Но выясняется, что дитя – это робот-андроид, за который некоторые люди готовы заплатить миллионы.

"Всем парням, которых я любила раньше 3"

Дата премьеры: 12 февраля.

Пережив трудности в отношениях и воссоединившись, Лара Джин и Питер после окончания школы поступают в колледж. Но теперь их ждут новые испытания, ведь они поступили в два разных колледжа. Питер – в Университет Вирджинии, а Лара Джин – Университет Северной Каролины. Героям придется пересмотреть свои отношения и подумать, а стоит ли им бороться за них или лучше вовсе сосредоточиться на учебе.

Ранее стало известно, что по "Игре престолов" сделают мультик для взрослых.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Коллега Арми Хаммера по "Зови меня своим именем" снимется в фильме о каннибале Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум Новый российский фильм "Чернобыль" снова назвали "дном", а он еще даже не вышел
кино сериалы Netflix что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе

Популярные статьи

Сегодня, 18:18Вкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Сегодня, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Сегодня, 10:11Звездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

Сегодня, 05:02Психо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

Новости партнеров

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
7 простых способов сделать дом уютнее
7 простых способов сделать дом уютнее
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
В Одесі померла відома акторка: названо причину
В Одесі померла відома акторка: названо причину

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять