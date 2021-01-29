Что смотреть на Netflix в феврале – главные фильмы и сериалы

Делимся списком с датами премьер главных новинок месяца

В феврале на Netflix выходит не так много новинок, как хотелось бы, но все же будет что посмотреть. Например, мы увидим долгожданный черно-белый фильм с Зендаей и Дэвидом Джоном Вашингтоном, а также новую фантастическую ленту от южнокорейских фильммейкеров.

Итак, рассказываем о самых ожидаемых сериалах и фильмах от Netflix в следующем месяце. На случай, если вы пропустили новинки января, а среди них много стоящих – мы поделились обзором главных сериалов.

Дата премьеры: 3 февраля

Сериал, под который захочется укутаться в плед и выпить чашку какао или чая, рассказывает трогательную историю дружбы двух девушек. Начиная с 1974 года, когда обе девушки были еще подростками, и до наших дней. Девушкам пришлось пережить немало взлетов и падений, но они сумели сохранить дружбу, пока не случилась одна трагедия.

Сериал основана на одноименной книге американской писательницы Кристин Ханны.

"Малькольм и Мари"

Дата премьеры: 5 февраля

Один из самых ожидаемых фильмов года – драма со звездой "Человека-паука" и "Эйфории" Зендаей и звездой "Тенета" Джоном Дэвидом Вашингтоном. По сюжету, главные герои – режиссер и его девушка, оказались вместе после премьеры. Они ожидают вердикта критиков и обсуждают свои непростые отношения, где ревность, страсть, обиды, разочарование были частыми гостями.

Фильм был снят во время локдауна в прошлом году, а на съемках присутствовало всего несколько человек.

Дата премьеры: 5 февраля

Азиатское кино и сериалы продолжают захватывать зрителей по всему миру. Например, в прошлом месяце японский сериал "Алиса в пограничье" буквально приковал зрителей к экранам, а в феврале нас ждет уже южнокорейская новинка. Сюжет может показаться абсурдным, но посмотрите трейлер и вам захочется посмотреть фильм.

Сюжет переносит нас в 2092 год, где команда космических уборщиков находит в выброшенном контейнере ребенка. Но выясняется, что дитя – это робот-андроид, за который некоторые люди готовы заплатить миллионы.

"Всем парням, которых я любила раньше 3"

Дата премьеры: 12 февраля.

Пережив трудности в отношениях и воссоединившись, Лара Джин и Питер после окончания школы поступают в колледж. Но теперь их ждут новые испытания, ведь они поступили в два разных колледжа. Питер – в Университет Вирджинии, а Лара Джин – Университет Северной Каролины. Героям придется пересмотреть свои отношения и подумать, а стоит ли им бороться за них или лучше вовсе сосредоточиться на учебе.

Ранее стало известно, что по "Игре престолов" сделают мультик для взрослых.

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