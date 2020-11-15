Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"
Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад прокомментировал для "Сегодня. Lifestyle" новый сериал Netflix
Украинский шахматист, гроссмейстер (2001) Павел Эльянов посмотрел вместе с "Сегодня. Lifestyle" хитовый мини-сериал Netflix "Ферзевый гамбит". Это история становления в Америке 60-х шахматного вундеркинда Бет Хармон, одержимой, помимо игры, еще и внутренними демонами – наркотиками, алкоголем и тягой к саморазрушению. Павел рассказал, насколько правдоподобно показан в сериале шахматный мир, пьют ли шахматисты, насколько легко было реализоваться шахматисткам в мужском мире больших шахмат и о многом другом.
Сам факт появления этого сериала меня очень радует. Конечно, и раньше были фильмы о шахматах – "Жертвуя пешкой" один из последних. (Биографический фильм Эдварда Цвика воспроизводит обстоятельства исторического матча 1972 года между Бобби Фишером и Борисом Спасским. – Авт.) Но в "Ферзевом гамбите" блестяще показан мир шахмат, который в других фильмах изрядно отдает "клюквой".
Мир шахмат в Америке того времени показан очень правдоподобно – такой непрофессиональный и богемный. Допустим, вспомним сильнейшего игрока по имени Бенни Уоттс, который в подвале живет. Первый серьезный соперник героини сериала, Гарри Белтик, по сюжету работал менеджером в супермаркете, и это тоже показывает, насколько любительский подход существовал в США. Легендарный Роберт Фишер был также вундеркиндом и самородком. В Америке тех лет и близко не было построено такой мощной спортивной и научной базы для шахмат, как в Советском Союзе. В основном шахматы того времени были любительские, это сейчас, конечно, все изменилось.
Раньше создатели фильмов не приглашали для консультаций квалифицированных шахматистов. А здесь, как мы знаем, было два советника высокого уровня. Это знаменитый гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров и известный американский тренер Брюс Пандольфини. Благодаря их советам вся шахматная составляющая сериала получилось достоверной и гармоничной, на самом высоком уровне.
В сериале правильно показан один назидательный, такой чисто воспитательный момент – в сцене самой первой шахматной игры, которую еще маленькая Бет Хармон сыграла в подвале с уборщиком. Напомню, что героиня получила проигранную позицию и хотела играть дальше, но учитель объяснил ей, что в безнадежных позициях она должна сдаваться, потому что это дань уважения игре и сопернику. Мне кажется, это важный воспитательный момент, так как даже некоторые сильные шахматисты руководствуются принципом "победа любой ценой", что противоречит, на мой взгляд, моральному кодексу игры.
Не всем шахматным профи сериал пришелся по душе. Одна из сестер Полгар, которые стали уникальным явлением в мире шахмат, Сьюзен Полгар, оставила очень важный отзыв об этом сериале. Все три сестры играли на высочайшем уровне, при этом самая младшая – Юдит, входила в элиту не только женских шахмат, но и мужских. Она единственная в истории женских шахмат могла на равных соперничать с мужчинами в лучшие годы.
Так вот, самая старшая, Сьюзен, которая сейчас известный тренер в Америке, дала негативный отзыв по поводу этого сериала. Она написала, что по ходу своей карьеры ей пришлось преодолевать огромные препятствия, она подвергалась дискриминации и харассменту, ее неоднократно оскорбляли политики, чиновники и даже коллеги. При этом она не курила, не пила, не зависала в клубах, не употребляла наркотики, как героиня сериала. Вместо этого она тренировалась как физически, так и ментально. И ее мысль такова, что такой гламурный, богемный мир, который показан в сериале, может отвернуть девочек от мира шахмат. Мне трудно согласиться с такой оценкой, но, безусловно, ее видение также имеет смысл.
Есть такие исследования, что та же рюмка коньяка или водки повышает концентрацию – буквально 50 граммов. Поэтому она даже может сработать на пользу. И у нас часто говорят, что главное – не переборщить, знать свою дозу. Шахматисты, как любой срез общества, это люди со своими достоинствами и недостатками. Конечно же, есть и пьющие.
Ни один настоящий, реально живший шахматист в сериале не показан. Многие писали о Борисе Спасском как о прототипе русского шахматиста Боргова. Но это неверно технически, потому что Спасский упоминается в сериале где-то в разговорах, на уровне легенды. Во многом прототипом Боргова, как мне кажется, стал Михаил Моисеевич Ботвинник. Он был тоже таким "человеком-машиной", у которого был абсолютно научный подход к шахматам.
Способность видеть шахматные фигуры на потолке, как это показано в сериале, и разыгрывать в уме комбинации может показаться читателю фантастикой, но такое вполне может быть, и наркотики здесь ни при чем. Все это показано несколько гиперболизированно – шахматисты, конечно же, никаких фигур на потолке видеть не могут. Но для топовых игроков вот так поднять глаза и, не глядя на доску, разыгрывать в уме варианты – абсолютно обыденная форма, скажем так, проникновения в тайны позиции. Такая привычка наблюдается, к примеру, у нашего Василия Михайловича Иванчука, а также у Бориса Гельфанда или Петра Свидлера. Многим доска даже мешает, потому что устают глаза и хочется иногда с другого ракурса посмотреть на позицию, переключиться.
Cпасибо Софии Росовецкой за помощь в подготовке материала.
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