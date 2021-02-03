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"Золотой глобус-2021" – список номинантов на премию (обновляется)

Сегодня, 16:05

3 февраля стали известны имена претендентов на престижную премию

Сегодня, 3 февраля стали известны имена номинантов на "Золотой глобус 2021", церемония награждения которого состоится уже 28 февраля. Претендентов объявляют в прямом эфире на официальном сайте премии.

Брэд Питт на "Золотом глобусе"
Брэд Питт на "Золотом глобусе"
Фото: instagram.com/goldenglobes

Список номинантов на "Золотой глобус 2021"

Лучший фильм (драма):

  • "Земля кочевников"
  • "Манк"
  • "Отец"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

  • "Борат 2"
  • "Гамильтон"
  • "Мьюзик"
  • "Зависнуть в Палм-Спрингс"
  • "Выпускной"

Лучший режиссер:

  • Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
  • Девид Финчер ("Манк")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
  • Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями")

Лучшая мужская роль (драма):

  • Риз Ахмед ("Звук металла")
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно)
  • Энтони Хопкинс ("Отец")
  • Гэри Олдман ("Манк")
  • Тахар Рахим ("Мавританец")

Лучшая женская роль (драма):

  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
  • Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday)
  • Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
  • Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

  • Саша Барон Коэн ("Борат 2")
  • Джеймс Корден ("Выпускной")
  • Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")
  • Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")
  • Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Мария Бакалова ("Борат 2")
  • Кейт Хадсон ("Мьюзик")
  • Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")
  • Розамунд Пайк ("Аферистка")
  • Аня Тейлор-Джой ("Эмма")

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

  • Джейсон Бейтман ("Озарк")
  • Джош ОКоннор ("Корона")
  • Аль Пачино ("Охотники")
  • Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
  • Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

  • Оливия Колман ("Корона")
  • Джоди Комер ("Убивая Еву")
  • Эмма Коррин ("Корона")
  • Лора Линни ("Озарк")
  • Сара Полсон ("Рэтчед")

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
  • Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
  • Джаред Лето ("Дьявол в деталях")
  • Билл Мюррей ("Последняя капля")
  • Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
  • Оливия Колман ("Отец")
  • Джоди Фостер ("Мавританец")
  • Аманда Сейфрид ("Манк")
  • Хелена Зенгель ("Новости со всего света")

Лучший сценарий:

  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")
  • Джек Финчер ("Манк")
  • Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Лучший анимационный фильм:

Лучший фильм на иностранном языке:

Лучшая песня:

Лучшая музыка к фильму:

Как пройдет церемония награждения "Золотой глобус-2021"?

В связи с пандемией коронавируса "Золотой глобус" в этом году пройдет не так, как обычно. Вместо традиционного красивого ужина со звездами, которые размещались за удобными столиками в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, победители будут принимать награды в двух разных локациях. Об этом пишет Reuters.

Комедийная актриса и ведущая Тина Фэй будет проводить трансляцию из роскошной площадки Rainbow Room в Нью-Йорке, а помогать ей будет актриса Эми Полер – она будет вести церемонию из Beverly Hilton.

Таким образом организаторы "Золотого глобуса" смогут и привлечь большее количество гостей, и избежать скопления.

Торжественная церемония пройдет 28 февраля. Ранее на эту дату был назначен "Оскар", но вскоре организаторы отодвинули его на 25 апреля.

Ранее мы рассказали все, что известно о предстоящей церемонии "Оскар-2021".

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