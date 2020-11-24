Звезда "Хода королевы" Тейлор-Джой: "Я слишком странная и недостаточно красивая, чтобы сниматься в кино"
Девушка не удовлетворена своей внешностью
Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая главную роль в сериале "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") начала свою карьеру в качестве модели, а позже получила яркие роли в большом кино и на ТВ. Но, как оказалось, Аня не считает себя достаточно красивой, чтобы быть звездой, сообщает The Sun.
24-летняя актриса очаровала публику своей нетипичной внешностью – многие считают ее очень привлекательной, но сама Аня так не думает.
"Я никогда и не думала и не думаю, что когда-нибудь буду считать себя красивой. Не думаю, что я достаточно красива, чтобы сниматься в кино. Это звучит жалко, и мой парень говорит мне, что люди будут думать, что я полная идиотка, если говорю такие вещи, но я просто думаю, что выгляжу странно. Я не пойду в кино, чтобы посмотреть фильм со своим участием, у меня есть возможность посмотреть его раньше. Прелесть быть в собственной шкуре в том, что вам не нужно смотреть на собственное лицо на экране в кино", – говорит Аня.
Ранее Аня сыграла в экранизации романа Джейн Остин "Эмма". И там девушку тоже не устраивала собственная внешность.
"У меня действительно была паническая атака из-за съемок в "Эмме", потому что я думала: "Я первая уродливая Эмма". А фильм ведь начинается со слов: "Я красивая, умная и богатая", – жалуется Аня.
Ранее мы делали подборку самых стильных сериалов 2020 года, среди которых и "Ход королевы".
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