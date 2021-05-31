Філіп Кіркоров у пір'ї станцював з колишнім хлопцем Ольги Бузової

Народний артист Росії показав екстравагантний танець, вбравшись у кросівки зі стразами, боа з різнокольорового пір'я і темні окуляри

Філіп Кіркоров станцював з Давою Фото: Сьогодні

Народний артист Росії Філіп Кіркоров після примирення з Аллою Пугачовою станцював з колишнім хлопцем Ольги Бузової – блогером і музикантом Давою (Давидом Манукяном).

Відео опубліковано на його сторінці в Instagram.

На відео Кіркоров разом з Давою танцює на кухні, вбравшись у кросівки зі стразами, боа з різнокольорового пір'я і темні окуляри.

"Настрій – неділя! Час танцювати", – підписав ролик Кіркоров.

Цей ролик викликав бурхливу реакцію у шанувальників артиста. "Не дуже для короля! Нижче плінтуса!", "Кіркорову несолідно", "Блазень... гороховий", "У них з головою все в порядку?" – обурилися користувачі.

Кіркоров і Манукян співпрацюють вже більше року. У 2020 році вони випустили спільний кліп на пісню Rolex. А недавно співак пообіцяв Даві поїздку на "Євробачення".

Раніше Філіп Кіркоров поділився, чому йому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою.

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