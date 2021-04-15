В день рождения Пугачевой Киркорова спалили за курением в отеле Дубая (фото)

Музыкант отправился в ОАЭ в день рождения своей экс-супруги Аллы Борисовны. Филипп Киркоров показал подписчикам пару фото из своего отеля

Певец Филипп Киркоров, который спел на концерте в честь оккупации Крыма, в день 72-летия Аллы Пугачевой был замечен с сигаретами. Артист запостил фото из своего номера во время отпуска в Дубае, а на снимке поклонники рассмотрели пачку сигарет. Кстати, сама Алла Борисовна курит с самого детства и теперь борется с пагубным пристрастием.

На фото, опубликованном в Instagram, Филипп Киркоров позирует в необычном ракурсе – певец снят сделал селфи в зеркальном потолке лежа на кровати. Рядом на тумбочке лежала пачка сигарет.

Филипп Киркоров Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

"Слишком крутые фотографии, чтобы оставались просто в телефоне..." – написал Филипп Киркоров.

При этом артист был в наряде от Louis Vuitton.

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Кстати, с кем артист полетел в ОАЭ – неизвестно.

Ранее Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие с Пугачевой и Киркоровым.

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