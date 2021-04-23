Филипп Киркоров отделался от долга в 4 млн евро по ипотеке в Латвии и теперь играет на рояле

Несколько лет назад Филипп Киркоров взял крупный кредит в латвийском банке, но в итоге перестал выплачивать долг. В итоге вопрос решился благодаря юристам звезды

Певец и продюсер Филипп Киркоров, домработница которого купила однокомнатную квартиру в Москве, отделался от своих долгов по ипотеке в Латвии. Артист должен был заплатить несколько миллионов евро латвийскому банку ABLV Bank, AS, который находится на стадии ликвидации. Но юристам звезды удалось все уладить и освободить Киркорова от долгов.

Как пишет Telegram-канал Mash, российский поп-король в 2016 году взял ипотечный кредит, для чего воспользовался услугами латвийского банка ABLV. В итоге оказалось, что Киркоров задолжал по выплате, из-за чего банк обратился в Таганский районный суд Москвы в прошлом году и потребовал, чтобы артист и его компания ООО "Филипп Киркоров продакшен" оплатили кредит.

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Точная сумма кредита по разным данным варьировалась. Согласно информации издания Pravo, изначально банк требовал 3,9 миллиона евро с процентами. В итоге адвокат Киркорова, Александр Добровинский заявил, что сумма долга – 2,5 миллиона евро.

Тогда же Киркоров и начал выплачивать, но вскоре пришло письмо, что банк ликвидируют. Артист отказался платить на "непонятный счет какого-то физического или юридического лица", а теперь и вовсе выиграл апелляцию.

Я поздравляю Филиппа с нашей очередной победой", – рассказал о завершении дела Филиппа Киркорова адвокат Александр Добровинский.

Тем временем Филипп Киркоров запостил в Instagram видео, на котором он сыграл на рояле и спел песню "Любимый город". Правда, с виду кажется, что артист играет не по-настоящему.

Филипп Киркоров Видео: instagram.com/fkirkorov

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