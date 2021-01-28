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Филипп Киркоров едет покорять "Евровидение"

Сегодня, 10:51

Филипп Киркоров во второй раз решил принять участие в международном конкурсе

Филипп Киркоров, которому недавно запретили въезд в Литву, представит Молдову на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Об этом он сообщил у себя в Instagram.

Певец поедет на конкурс вместе с певицей Наталией Гордиенко.

"Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение – 2021" вместе с Наталией Гордиенко от Молдовы. Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", – написал артист.

Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко
Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко
Фото: instagram.com/fkirkorov

Победить на "Евровидении" – это давняя мечта Киркорова. В 1995 году певец представлял Россию, но тогда занял только 17-е место. Потом артист помогал другим исполнителям одержать победу на международном конкурсе. Он был наставником певца Дмитрия Колдуна, который представлял Беларусь в 2007 году и занял шестое место. Киркоров помогал Ани Лорак в 2008 году и Сергею Лазареву в 2016 году. Тогда результат был второе место.

"Я дал себе слово, что возьму это "Евровидение" измором. Был в шаге от победы. Это было с Ани Лорак, с Сергеем Лазаревым. Второе место. Я знаю, что я его выиграю", – говорил певец в одном из своих интервью.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева отписалась от Филиппа Киркорова в Instagram.

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