Филипп Киркоров не узнал собственный голос в песне и это очень смешно (видео)

Поп-король услышал песню "Килиманджаро", записанную в 2000 году и не признал сам себя

Фото: Скриншот из видео

Филипп Киркоров принял участие в развлекательном шоу на российском ТВ, где также появится певица Ани Лорак. Артист стал гостем первого эпизода "Я вижу твой голос" и уже успел оконфузиться.

Поп-король не узнал свой голос и песню, которую исполнил ведущий шоу Владимир Макрони. Суть проекта в том, что участник при помощи интуиции угадывает, кто из гостей на самом деле поет, а кто – лишь открывает рот под фонограмму.

На одном из этапов программы Маркони исполнил песню Киркорова "Килиманджаро" под фонограмму, просто открывая рот, чем удивил Филиппа.

"За классику взялся! А кто это пел сейчас? Кто пел? Ты? Это я? Представляешь, я не узнал свою фонограмму! Ну это было 20 лет назад, слушай", – сказал удивленный Киркоров.

Смотрите, как это было:

Напомним, что ранее Киркоров похвастался эксклюзивной сумкой от Louis Vuitton за 371 тысячу гривен.

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