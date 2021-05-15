Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Филипп Киркоров не узнал собственный голос в песне и это очень смешно (видео)

Сегодня, 15:20

Поп-король услышал песню "Килиманджаро", записанную в 2000 году и не признал сам себя

Фото: Скриншот из видео

Филипп Киркоров принял участие в развлекательном шоу на российском ТВ, где также появится певица Ани Лорак. Артист стал гостем первого эпизода "Я вижу твой голос" и уже успел оконфузиться.

Поп-король не узнал свой голос и песню, которую исполнил ведущий шоу Владимир Макрони. Суть проекта в том, что участник при помощи интуиции угадывает, кто из гостей на самом деле поет, а кто – лишь открывает рот под фонограмму.

На одном из этапов программы Маркони исполнил песню Киркорова "Килиманджаро" под фонограмму, просто открывая рот, чем удивил Филиппа.

Читайте также:
Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

"За классику взялся! А кто это пел сейчас? Кто пел? Ты? Это я? Представляешь, я не узнал свою фонограмму! Ну это было 20 лет назад, слушай", – сказал удивленный Киркоров.

Смотрите, как это было:

Напомним, что ранее Киркоров похвастался эксклюзивной сумкой от Louis Vuitton за 371 тысячу гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Киркоров намекнул на бурную сексуальную жизнь: Шалю, что все ходуном ходит Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке
Филипп Киркоров
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Звездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 05:30Events

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

Вчера, 23:55Звездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

Вчера, 23:39Звездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

Вчера, 16:17Звездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

Вчера, 15:33Звездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

Вчера, 14:03Вкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Вчера, 10:26Звездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

Вчера, 09:43Звездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

Вчера, 08:48Психо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 05:12Психо

Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

13 маяАктуально

WOW Недели от Samsung – лучшее время обновить технику с выгодой до 30%

13 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Новости партнеров

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять