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Ани Лорак стала жюри нового российского шоу. Вместе с ней – Меладзе и Киркоров

Сегодня, 15:06

Украинская певица, которая живет и работает в России, приняла участие в новом российском шоу. Гости шоу будут угадывать, кто из игроков действительно музыкально одарен

Ани Лорак и Филипп Киркоров
Ани Лорак и Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/anilorak, Скриншот из YouTube

Певица Ани Лорак, которая собирается приехать из России и дать концерт в Черновцах, анонсировала новое российское шоу со своим участием. Артистка показала фото на фоне бренд-волла с названием шоу "Я вижу твой голос". Вместе с ней в программе примут участие Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Анна Седокова и другие звезды российской эстрады.

В своем Instagram-аккаунте Ани Лорак написала, что голос – самый совершенный инструмент. Таким образом звезда заявила о своем участии в шоу, премьера которого состоится уже сегодня, 14 мая.

От глаз поклонников не скрылся соблазнительный наряд певицы. Она показала подкачанный пресс, надев кроп-топ.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

В анонсе шоу говорится, что профессионалы индустрии будут разоблачать ненастоящих певцов на сцене. Задача лжевокалиста – дойти до конца и обмануть жюри.

Ранее участницу "Евровидения" от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady.

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Ани Лорак певица Филипп Киркоров
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