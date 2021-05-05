Киркоров похвастался эксклюзивной сумкой от Louis Vuitton за 371 тысячу гривен

Российский певец устроил распаковку подарков от звездных друзей после грандиозной вечеринки в честь своего 54-летия

Филипп Киркоров отметил свой 54-летие громкой вечеринкой, на которой собрал много звездных друзей. Теперь у артиста дошли руки распаковать подарки. В InstaStories он похвастался дорогими презентами.

"Какой классный день! Какое классное послевкусие. Как красиво! Спасибо вам, дорогие гости. Это невероятный праздник", – сказал артист.

Он показал цепь Lanvin Paris, которую назвал восхитительной.

Оценил он и уникальные фужеры из хрусталя фирмы Baccarat.

Подарили артисту и сумку от одного из его самых любимых брендов Louis Vuitton. Киркорову понравился чемоданчик из эксклюзивной коллекции Вирджила Абло. Как пишет StarHit , стоит такой аксессуар больше миллиона рублей (от 371 469 гривен).

"Их всего несколько штук в мире. Это просто потрясающе!" – отметил артист.

Ранее Филипп Киркоров и MARUV представили эпатажный клип.

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