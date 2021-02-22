Фанаты обматерившей визажистов Инстасамки сжигают билеты на ее концерт: фото

Фальшивые скандалы девушки надоели ее поклонникам

Поклонники российской рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой), которая обругала визажистов и сожгла их гонорар, устали терпеть хамское поведение артистки и теперь сжигают билеты на ее концерт. Об этом сообщает Mash.

12 марта Инстасамка будет выступать во Владивостоке, однако ее поклонники решили, что девушка "заигралась" и слишком часто создает фальшивые скандалы, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Напомним, недавно Инстасамку якобы облили зеленкой.

Флешмоб со сжиганием билетов начала одна из поклонниц Инстасамки, которая таким образом продемонстрировала свой протест против поведения рэп-исполнительницы.

Скриншот: Mash

Вкратце о скандале с визажистами

16 февраля в Instastories Инстасамка опубликовала видео, на котором две визажистки делают ей макияж и прическу. Рэп-исполнительница в грубой форме попросила их покинуть ее квартиру, вышвырнув вещи и косметику девушек в подъезд.

Позже стало известно, что таким образом Инстасамка "наказала" девушек за опоздание и сказала, что это был "последний день, когда она терпела неуважение по отношению к себе".

После этого артистка перед камерой сожгла деньги, которые, по ее словам, должна была заплатить девушкам за их работу.

Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Блогерами сейчас становятся не только молодые артисты, студенты или подростки. Недавно на YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Ранее стало известно, что Инстасамку уволили из мультфильма после того, как она унизила визажистов.

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