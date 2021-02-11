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Покончила с собой известная 18-летняя TikTok-блогер

Сегодня, 09:34

На страничку девушки в соцсети подписано более 1,6 миллиона человек

18-летняя TikTok-блогер Дажария Шаффер, которая в соцсети была известна под ником Dee, совершила суицид. Об этом сообщает People со ссылкой на родных девушки.

Отец Дажарии Рахим Алла подтвердил ее смерть, опубликовав видео в соцсети. Предполагается, что девушка боролась с психическими расстройствами.

"Я просто хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку моей дочери. К сожалению, ее больше нет с нами, она в лучшем месте", – написал отец Шаффер.

Дажария Шаффер
Дажария Шаффер
Фото: facebook.com/jennifer.shaffer.391

Кроме этого, Дженнифер Шаффер, мать Дажарии, также опубликовала пост в Fecebook о смерти своей дочери:

"Я так убита горем, я действительно не могу поверить, что тебя больше нет. До последнего ждала, когда мне скажут, что это шутка…Я хотела бы умереть вместо тебя. Покойся с миром, мой ангел", – написала Дженнифер, а спустя несколько часов сообщила, что снова беременна.

Дажария Шаффер
Дажария Шаффер
Фото: facebook.com/jennifer.shaffer.391

Дажария вместе с родными проживала в городе Батон-Руж, штат Луизиана, США. В TikTok на ее страничку подписано более 1,6 миллиона человек, а также десятки тысяч – в Instagram и на YouTube.

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