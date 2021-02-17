Обматерила визажистов и сожгла их гонорар: все о скандальной рэперше Инстасамке

Девушка не в первый раз попадает в скандал

Современные блогеры нередко попадают в скандалы. К примеру, недавно украинская TikTok-звезда попала в базу "Миротворца" из-за оскорбительного ролика в соцсети. А на днях российская рэп-исполнительница и блогер-миллионник Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка (Instasamka), снова возмутила публику – обругала матом своих визажистов, а затем на камеру сожгла их гонорар, назвав девушек "обслуживающим персоналом".

Кто такая Инстасамка, почему сейчас о ней все говорят и какие скандалы устраивала артистка, читайте в нашем материале.

О визажистах

16 февраля в Instastories Инстасамка опубликовала видео, на котором две визажистки делают ей макияж и прическу. Рэп-исполнительница в грубой форме попросила их покинуть ее квартиру, вышвырнув вещи и косметику девушек в подъезд.

Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Позже стало известно, что таким образом Инстасамка "наказала" девушек за опоздание и сказала, что это был "последний день, когда она терпела неуважение по отношению к себе".

Позже артистка перед камерой сожгла деньги, которые, по ее словам, должна была заплатить девушкам за их работу.

"Я лучше сожгу эти деньги, чем они потратят их на свою никчемную жизнь, вонючие кредиты", – говорит в видеоролике Инстасамка.

Инстасамка Видео: instagram.com/instasamka

Девушка также назвала себя "самой высокооплачиваемой рэпершей в России" и отметила, что не потерпит к себе подобного отношения.

Инстасамка: краткая биография

Настоящее имя Инстасамки – Дарья Зотеева. Она родилась в мае 2000 года в Тобольске, Россия. Позже с семьей переехала в Чехов, а затем – в Москву.

В 2017 году, учась в 10 классе, девушка решила бросить школу. Под псевдонимом "Президентша" в Instagram Дарья стала публиковать видео, в которых комментировала различные события в стране и мире с большим количеством матов. Позже она взяла себе псевдоним Instasamka, кардинально сменила стиль и начала создавать короткие юмористические ролики.

Музыкальную карьеру в качестве рэп-исполнительницы она начала в 2019 году, выпустив свой первый альбом Born to flex.

Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Скандалы

В 2019 году артистка сообщила, что ее квартиру ограбили. По словам Даши, воры унесли 4 миллиона рублей и ценную технику. В сентябре 2019-го бывший менеджер артистки Никита Лола опубликовал на YouTube двухчасовое видео под названием "Она вам не Инстасамка", в котором разоблачил девушку и признался, что сам помогал ей инициировать ограбление ради популярности и подписчиков.

Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Это видео Никита опубликовал из-за ссоры с Дарьей. По словам парня, она прекратила с ним сотрудничать и не выплатила ему весь его гонорар. Позже стало известно, что Зотеева выплатила Никите его деньги.

Еще один фейк – авария, в которую попал парень Даши Олег Kenfckyou. Ради хайпа парочка купила бутафорскую кровь и подкупила сотрудников скорой помощи.

В начале этого года Инстасамка облила кофе курьера, который ей доставил еду, и захлопнула перед мужчиной дверь. Свое поведение девушка объяснила тем, что сотрудник службы доставки принес ей продукты без перчаток и защитной маски.

Скриншот: instagram.com/instasamka

Образ

По словам одноклассников Инстасамки, в школе она была довольно тихой девушкой и стала популярной после кардинальной смены имиджа. В соцсетях у Зотеевой есть как армия поклонников, так и хейтеров, которые ненавидят артистку за ее бесконечный мат, хамство, отсутствие воспитания, образования, употребление алкоголя, интимные фото, ее манеру речи и поведения.

Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka

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