Фанати Інстасамки, яка обматюкала візажистів, спалюють квитки на її концерт: фото

Фальшиві скандали дівчини набридли її шанувальникам

Шанувальники російської реп-виконавиці і блогерки Інстасамки (Дарини Зотєєвої), яка вилаяла візажистів і спалила їхній гонорар, втомилися терпіти хамську поведінку артистки і тепер спалюють квитки на її концерт. Про це повідомляє Mash.

12 березня Інстасамка виступатиме у Владивостоці, однак її шанувальники вирішили, що дівчина "загралася" і занадто часто створює фальшиві скандали, щоб привернути увагу до своєї персони. Нагадаємо, нещодавно Інстасамку нібито облили зеленкою.

Флешмоб зі спалюванням квитків почала одна з прихильниць Інстасамки, яка таким чином продемонструвала свій протест проти поведінки реп-виконавиці.

Скріншот: Mash

Коротко про скандал з візажистами

16 лютого в Instastories Інстасамка опублікувала відео, на якому дві візажистки роблять їй макіяж і зачіску. Реп-виконавиця в грубій формі попросила їх залишити її квартиру, викинувши речі і косметику дівчат у під'їзд.

Пізніше стало відомо, що таким чином Інстасамка "покарала" дівчат за запізнення і сказала, що це був "останній день, коли вона терпіла неповагу по відношенню до себе".

Після цього артистка перед камерою спалила гроші, які, за її словами, повинна була заплатити дівчатам за їхню роботу.

Інстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Блогерами зараз стають не тільки молоді артисти, студенти або підлітки. Нещодавно на YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Раніше стало відомо, що Інстасамку звільнили з мультфільму після того, як вона принизила візажистів.

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