Выбрала Россию: подробности скандала вокруг украинской TikTok-звезды и военного

Звезда TikTok оскандалилась из-за видео с провокационным вопросом

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают скандал, в который попала украинская видеоблогер с миллионной аудиторией Таисия Онацкая, известная в Instagram и TikTok под ником di.rubens. Девушку обвиняют в поддержке России, как страны-агрессора. Блогера также внесли в базу "Миротворца". С Таисией перестали сотрудничать несколько брендов.

Рассказываем все подробности скандала с участием TikTok-звезды из Киева.

Di.Rubens и Анатолий Штефан Фото: instagram.com/di.rubens, facebook.com/ukrop.bc

С чего все началось

Скандал начался 13 января, когда на своей странице в Facebook украинский военный, офицер Генерального штаба ЗСУ Украины Анатолий Штефан (позывной – "Штирлиц") опубликовал видео с участием Таисии, где она на вопрос своего друга, блогера Романа "Киевского", "Россия или Украина?" отвечает "Россия". Молодые люди снимали видео на Майдане Независимости.

Скриншот: facebook.com/ukrop.bc

В описании к этому видео в TikTok было написано "Какая твоя любимая страна?"

"Лично как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девушки и задать ей повторно эти вопросы (исключительно вопросы Украины и ее смеха), а также помочь с приобретением билета до места ее выбора", – написал Анатолий.

Скриншот: facebook.com/ukrop.bc

После того, как Штефан узнал, что девушка на видео – украинская блогер, он написал следующее: "На нее подписаны миллионы молодежи. Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет".

Пост Анатолия вызвал бурю негодования и шквал критики в адрес Таисии, после чего девушка удалила свой аккаунт в Facebook, а видео с ее участием пропало из TikTok.

Эта история привлекла внимание прессы и общественности, после чего девушка решила ответить Анатолию.

Ответ di.rubens

В ответ на обвинения Таисия записала и опубликовала видео в YouTube с объяснением ситуации. По словам девушки, видео, которое было опубликовано на странице Анатолия – сфальсифицировано. Как говорит блогер, на странице Штефана был опубликован неполный вариант ролика.

Более того, на видео девушку якобы спросили не "Какая твоя любимая страна", а "В какую страну ты бы хотела отправиться в путешествие?" А подпись про "любимую страну" была якобы адресована подписчикам, которые должны были предложить свои варианты в комментариях.

Скриншот: YouTube

Видео было снято в формате "блиц-опроса", который сейчас очень популярен в соцсетях. Обычно в таких роликах интервьюер дает на выбор два пункта (например, Gucci или Prada, чай или кофе и т.д.), а интервьюируемый должен быстро выбрать один из вариантов.

В видео с участием di.rubens она также отвечала на вопросы: "Россия или Казахстан?", "Казахстан или Армения?" и "Армения или Индонезия", где выбрала Казахстан, Армению и Индонезию соответственно.

В вопросе "Россия или Украина?" Таисия выбрала Россию только потому, что, по ее словам, она и так живет в Украине и много путешествовала по стране.

По словам девушки, офицер опубликовал искаженный вариант ролика, чтобы вызвать агрессию у людей. В своих следующих роликах девушка назвала Анатолия "офицером, который претендует на звание главного цензора TikTok", а также обвинила его в преследованиях и травле по отношению к ней в Сети.

Таисия также назвала Штефана "позором украинской армии" и "человеком, воюющим с мирным населением, провокатором и мошенником".

Сейчас di.rubens в ответ на действия Штефана, по ее словам, готовит материалы для открытия уголовного дела и собирает документы для открытия судебного производства. Девушка также отметила, что эту ситуацию рассматривает Министерство обороны Украины.

Ответ Минобороны

На официальной странице Министерства обороны Украины после видео Таисии появилось следующее сообщение: "Минобороны с нетерпением ждет анонсированной жалобы гражданки на офицера ВС Украины Анатолия Штефана "Штирлица". Вопрос будет под особым контролем. Контрольный вопрос будет особенным: Украина или Россия?"

Скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA

После этого сообщения девушка опубликовала в Instagram видео, где объяснила, что "такой выбор перед ней никогда не стоял" и она "гордится тем, что является украинкой".

Отказ от сотрудничества

После этого скандала сразу несколько брендов отказались сотрудничать с di.rubens. Среди них – сеть магазин электроники "Алло", а также компании Nestle и Borjomi, которые не разделяют позицию Таисии в вопросе с РФ.

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