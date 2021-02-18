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Скандальную Инстасамку уволили из мультфильма после того, как она унизила визажистов

Сегодня, 17:10

С рэпершей отказались сотрудничать кинопрокатная компания и известная певица

Негодование от выходки российской рэперши и блогера Инстасамки, которая обматерила визажистов за опоздание и сожгла их гонорар, обрело немалые масштабы. 20-летнюю девушку (настоящее имя Дарья Зотеева) уволили из предстоящего анимационного "100% Волк", выход которого запланирован на апрель. Теперь ее голос не прозвучит в мультфильме. Об этом сообщил гендиректор кинопрокатной компании TenLetters.

Напомним, что на днях в Instastories скандальная рэперша опубликовала серию видео, на которых показала, что делает с опозданиями "обслуживающего персонала". Так девушка назвала своих визажистов и в наказание выбросила их вещи за дверь, а их гонорар сожгла на камеру.

Instasamka
Instasamka
Фото: instagram.com/instasamka

Общество возмутил поступок Дарьи и теперь против нее высказалась певица Клава Кока.

"Знаешь, я хотела пойти тебе навстречу и подумать о нашей с тобой совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий", – сказала Клава Кока в своих Instagramstories.

Дарья, в свою очередь, объяснила свой поступок в Instagramstories.

Instasamka объяснила свое поведение с визажистами
Видео: instagram.com/instasamka

"Если вы в своей работе по отношению к своим сотрудникам или по отношению к своим начальником можете себе позволить опоздать или простить опоздание, то это сугубо ваши проблемы", – сказала Инстасамка.

Девушка также добавила, что "ее никогда ничьи проблемы не волновали", поэтому она не допускает опоздания ни при каких обстоятельствах.

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