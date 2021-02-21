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Малышка Йода: скандальную Инстасамку облили зеленкой прямо на улице (фото)

Сегодня, 16:17

Блогерша не понимает, кому и зачем понадобилось это делать

Российская блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка), которая обматерила визажистов за опоздание и сожгла их гонорар, сообщила о нападении. По словам Инстасамки, неизвестный подбежал к ней на улице и облил зеленкой.

В Instastories девушка показала, как выглядит после инцидента. "Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?", – со слезами на глазах сказала Даша.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Скриншот: instagram.com/stories/instasamka

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Скриншот: instagram.com/stories/instasamka

Вскоре своем профиле Инстасамка опубликовала снимок, для которого позировала сидя на стуле. В руках у нее малыш Йода – персонаж из популярного телесериала "Мандалорец". Вероятно, Зотеева намекает на то, что они с зеленым Йодой очень похожи.

Инстасамка
Фото: instagram.com/instasamka

В комментариях к посту пользователи соцсети принялись троллить блогершу, проводя паралель между случившимся и скандалом с визажистами, которых Инстасамка обругала матом и выгнала за то, что те пришли к ней с опозданием.

"Визажисты накрасили?", "Это сделали те самые визажисты", "Макияж топ", – пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Инстасамку уволили из мультфильма после того, как она унизила визажистов.

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