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Участница "Евровидения" от России после скандала записала неожиданное видеообращение

Сегодня, 11:22

Манижа Сангин забавно ответила хейтерам-ксенофобам, которые выступили против ее кандидатуры

Представительница России на конкурсе "Евровидение" в 2021 году Манижа Сангин забавно ответила хейтерам-ксенофобам, которые выступили против ее кандидатуры. Артистка записала в YouTube юмористический ролик "Может ли это представлять Россию на Евровидении?" в форме псевдо-расследования.

Пародия начинается тревожным закадровым комментарием: "Мы пережили 2020-й год: пожары в Австралии, напряженная политическая обстановка, эпидемия коронавируса, экономический кризис, падение цен на нефть, протесты, митинги, захват Белого дома. Мы думали, что все худшее уже позади. Но тут появилась она".

Далее в кадре появляется сама Манижа – она играет роль ведущей программы "Ваша представительница".

Фото: MANIZHA | YouTube

В импровизированную телевизионную студию к ней приходит эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович. Он заявляет, что выкрал скелет Манижи из квартиры певицы, пока та спала.

Фото: MANIZHA | YouTube

В конце ролика создатели обещают, что в следующем выпуске расскажут о том, "сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на "Евровидение".

К слову, музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит на нем с песней "Russian Woman".

Ранее мы рассказывали, почему одни любят, а другие ненавидят участницу "Евровидения" от России – Манижу.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Источник: Сегодня
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